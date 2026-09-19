SRBIJA OSTALA BEZ MEDALJE: Neslavan kraj na Svetskom prvenstvu
Orlići poraženi u borbi za treće mesto.
Mladi basketaši Srbije ostali su bez medalje na Svetskom prvenstvu u Kini u basketu 3x3 za igrače do 23 godine, pošto je Australija u meču za treće mesto slavila posle produžetka rezultatom 22:20.
Srbija je prethodno poražena od Litvanije u polufinalu sa 22:15, pa joj je duel sa Australijom bio prilika za bronzu.
Utakmica je bila neizvesna do samog kraja, ali su "orlići" u završnici propustili nekoliko prilika. Promašaji su se nastavili i u produžetku, dok je Australija uspela da iskoristi svoju šansu.
Mahoni je bio junak Australije, pošto je ispod koša pogodio za konačnih 22:20 i bronzanu medalju.
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