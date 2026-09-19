Javila se Zvezda pred utakmicu sa Radničkim: Obaveštenje za sve navijače
Beneficije za sve mališane koji poseduju "Super zvezdaš" karticu.
Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je danas da će na utakmici protiv Radničkog iz Niša ulaz na istočnu tribinu stadiona "Rajko Mitić" biti besplatan za sve mališane koji poseduju "Super zvezdaš" karticu, kao i za decu do 14 godina.
"Naš klub nastavlja sa sjajnom akcijom, putem koje je svim dečacima i devojčicama do 14 godina omogućen besplatan ulaz na istočnu tribinu Marakane na mečevima nacionalnog prvenstva. Podsećanja radi, neophodno je da mališani budu u pratnji jedne odrasle osobe koja poseduje ulaznicu za meč između Crvene zvezde i Radničkog", naveo je beogradski klub.
Utakmica 10. kola Superlige Srbije između Crvene zvezde i Radničkog igraće se u nedelju od 19 časova u Beogradu.
Ulaznice se nalaze u onlajn prodaji i na šalterima "Marakane". Cene karata su: sever - 400 dinara; istok - 500; zapad - 700 dinara; tribina "Siniša Mihajlović" - 1.400 dinara.
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