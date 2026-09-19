Kecmanović posle drame do pobede: Srbija povela protiv Litvanije u Dejvis kupu
TENISKA reprezentacija Srbije došla je do prednosti protiv Litvanije u meču za opstanak u Svetskoj grupi 1 Dejvis kupa.
Trijumf našoj reprezentaciji doneo je Miomir Kecmanović koji je posle velike borbe savladao Edasa Butvilasa sa 7:5, 1:6, 7:5.
Igrači su u prvom setu čuvali servis sve do 11. gema kad je 61. na ATP listi napravio brejk. Potom je bez problema dobio svoj gem i dobio je prvi set.
U drugom delu meča na terenu je postojao samo 194. igrač planete. Napravio je dva brejka, bio siguran kad je servirao i veoma brzo je došao do izjednačenja.
Tamo gde je počeo u drugom, nastavio je Butvilas u trećem setu. Odmah je oduzeo servis Kecmanoviću. Ipak, Beograđanin je u osmom gemu vratio izgubljeno.
Od tog momenta je podigao nivo igre Miša i došao je do meč lopte na servis rivala, no izvukao se iz te situacije 22-godišnjak iz Klaipede.
Ono što je Kecmanović propustio u devetom gemu, nije u 11. Opet je došao u situaciju da na servis rivala reši meč i to je uradio tako što je rival forhend poslao u aut, što je značilo da je gotov duel koji je trajao dva sata i 11 minuta.
U drugom meču Srbija - Litvanija u niškom "Čairu" sastaju se Hamad Međedović i Vilijus Gaubas.
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