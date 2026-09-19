Tenis

Kecmanović posle drame do pobede: Srbija povela protiv Litvanije u Dejvis kupu

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

19. 09. 2026. u 16:26

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

TENISKA reprezentacija Srbije došla je do prednosti protiv Litvanije u meču za opstanak u Svetskoj grupi 1 Dejvis kupa.

Кецмановић после драме до победе: Србија повела против Литваније у Дејвис купу

FOTO: Tanjug/AP/Kin Cheung

Trijumf našoj reprezentaciji doneo je Miomir Kecmanović koji je posle velike borbe savladao Edasa Butvilasa sa 7:5, 1:6, 7:5.

Igrači su u prvom setu čuvali servis sve do 11. gema kad je 61. na ATP listi napravio brejk. Potom je bez problema dobio svoj gem i dobio je prvi set.

U drugom delu meča na terenu je postojao samo 194. igrač planete. Napravio je dva brejka, bio siguran kad je servirao i veoma brzo je došao do izjednačenja.

Tamo gde je počeo u drugom, nastavio je Butvilas u trećem setu. Odmah je oduzeo servis Kecmanoviću. Ipak, Beograđanin je u osmom gemu vratio izgubljeno.

Od tog momenta je podigao nivo igre Miša i došao je do meč lopte na servis rivala, no izvukao se iz te situacije 22-godišnjak iz Klaipede.

Ono što je Kecmanović propustio u devetom gemu, nije u 11. Opet je došao u situaciju da na servis rivala reši meč i to je uradio tako što je rival forhend poslao u aut, što je značilo da je gotov duel koji je trajao dva sata i 11 minuta.

U drugom meču Srbija - Litvanija u niškom "Čairu" sastaju se Hamad Međedović i Vilijus Gaubas.

BONUS VIDEO:  BEOGRAD NA NOGAMA: Ovako se na ulicama slavilo olimpijsko zlato Novaka Đokovića

 

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Velika prilika za prvu titulu: Iva Jović u finalu Gvadalahare!

Velika prilika za prvu titulu: Iva Jović u finalu Gvadalahare!