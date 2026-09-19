OTVORIO NAJLIČNIJU PRIČU: Ivan Bosiljčić o svojoj knjizi i predstojećem muzičkom druženju (FOTO)

GLUMAC Ivan Bosiljčić predstavio je knjigu „Naše priče“, svoju najintimniju umetničku ispovest, satkanu od devet priča, devet pesama i devet bajki, i najavio nastup 3. oktobra u MTS dvorani, u okviru projekta „Naše veče“.

Foto: Marina Pešić

– Ovu knjigu doživljavam kao nastavak razgovora koji već dugo vodim sa svojom publikom, samo sada mnogo bliže i ličnije – poručio je Bosiljčić.

Posebno emotivan deo knjige čine bajke koje je izmišljao svojoj ćerki dok je imala pet godina, snimajući njihove zajedničke trenutke diktafonom. Foto: Marina Pešić

U „Našim pričama“ tako se prepliću uspomene, ljubav, porodica, duhovnost i detinjstvo, ali i pesme i priče nastale iz njegovog ličnog sveta.

Nakon predstavljanja knjige, Bosiljčić nastavlja svoj dugogodišnji susret sa publikom kroz „Naše veče“, muzičko-poetski projekat koji od premijere 2021. godine osvaja publiku širom regiona.

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