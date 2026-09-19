"MANASTIR KOPORIN JE SVETINJA KOJA NADAHNJUJE" Vučić: Hvala sestrinstvu manastira što ga sa toliko ljubavi čuva

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić stigao je u manastir Koporin.

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- Manastir Koporin je svetinja koja nadahnjuje. Veliki despot Stefan Lazarević u njemu je pronalazio svoj mir, a ja sam srećan što sam na petnaestak minuta, prigrabio taj mir i imao priliku da se u manastirskoj crkvi pomolim Bogu. Posebno, hvala sestrinstvu manastira što ga sa toliko ljubavi čuva i održava - rekao je predsednik.

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