Vratio se najluđi derbi engleskog fudbala: Rolerkoster emocija na "Denu" - Vredelo je čekati 14 godina

Prvi takmičarski susret velikih londonskih rivala posle 14 godina završen bez pobednika.

Tanjug /Steven Paston/PA via AP

Milvol i Vest Hem odigrali su 2:2 na "Den" stadionu u prvom takmičarskom susretu posle čak 14 godina, a veliki londonski derbi odmah je opravdao reputaciju jednog od najžešćih rivalstava u Engleskoj, ali i svetu fudbala.

Povratak dugo čekanog okršaja doneo je sve što ovakve utakmice nose: četiri gola, preokret i crveni karton. Milvol je na poluvremenu vodio 2:0, ali je Vest Hem u nastavku uspeo da se vrati i sačuva bod.

Rivalstvo ova dva kluba posebno je poznato po velikom naboju među navijačima, pa je povratak derbija posle više od decenije dodatno podigao tenziju na tribinama, ali i ulicama pre samog meča. Srećom, ozbiljnijih incidenata na ulicama Londona nije bilo.

Milvol je poveo u 16. minutu preko Kaspersa de Nora, dok je u nadoknadi prvog poluvremena Kamarl Negli, na asistenciju Lindona Dajksa, povisio na 2:0.

Vest Hem je posle odmora zaigrao mnogo bolje. Mohamed Kante je u 74. minutu smanjio na 2:1, a samo šest minuta kasnije Konstantinos Mavropanos je posle dodavanja Manora Solomona izjednačio.

Gosti su ipak završnicu dočekali sa desetoricom. Kante je u 89. minutu dobio crveni karton, ali Milvol nije uspeo da iskoristi brojčanu prednost i dođe do pobede