MALI SEO ZA VOLAN, SVRATIO PO ČOKOLADICE: Potom stigao kod Ristića na čvarke (VIDEO)

MINISTAR finansija u tehničkom mandatu, Siniša Mali, objavio je na Instagramu snimak obilaska nekoliko lokacija na beogradskoj opštini Zvezdara, a ovog puta je, kako je pokazao u videu, sam seo za volan.

Foto: Printskrin Instagram/mali_sinisa

- Danas, lepo subotnje prepodne, idemo na Zvezdaru - kazao je Mali na početku snimka, dok je vozio automobil. Usput je pokazivao vozilo i kroz šalu otkrio da ga je nedavno oprao.

- I dalje je koliko-toliko čist. Moraću ponovo da ga perem - rekao je Mali, a zatim dodao da, ukoliko se gledaocima čini da u pozadini čuju muziku, sluša Radio S4.

Foto: Printskrin Instagram/mali_sinisa

Prva stanica bila mu je Zvezdara, gde su ga na štandu dočekali aktivisti Srpske napredne stranke. Mali je razgovarao sa aktivistima i građanima, nakon čega je nastavio obilazak.

- Idemo na sledeću destinaciju - najavio je u snimku, ali pre odlaska u Veliki Mokri Lug svratio je do prodavnice.

Kako je objasnio, želeo je da kupi čokoladice i druge slatkiše za porodicu i decu koju je planirao da poseti.

Foto: Printskrin Instagram/mali_sinisa

Potom je stigao u Veliki Mokri Lug, u domaćinstvo porodice Ristić. Domaćini su ga dočekali uz posluženje, među kojim su bili i čvarci, a Mali je sa porodicom i komšijama razgovarao o svakodnevnom životu.

Uz snimak je objavio i tekst u kojem je opisao susret.

On je istakao da su u domu porodice Ristić razgovarali sa komšijama i govorili o značaju porodice i zajedništva.

- U domu ove porodice smo razgovarali sa komšijama i podsetili se koliko su porodica, međusobno poštovanje i zajedništvo temelj svakog zdravog društva - napisao je Mali.

Foto: Printskrin Instagram/mali_sinisa

U nastavku objave govorio je o potrebi očuvanja porodične sloge i tradicije i njihovom prenošenju na mlađe generacije.

- U vremenu brzih promena, posebno je važno negovati prave vrednosti, čuvati porodičnu slogu, poštovati tradiciju i prenositi je na mlađe generacije. Upravo u ovakvim domovima, ispunjenim ljubavlju, radom i međusobnom podrškom, grade se temelji budućnosti - naveo je.

Mali je dodao da je druženje sa komšijama, uz razgovor i razmenu mišljenja o svakodnevnom životu, dodatno obogatilo susret.

- Posebnu vrednost susretu dalo je i druženje sa komšijama, uz prijateljski razgovor i razmenu mišljenja o svakodnevnom životu - napisao je.

Objavu je završio porukom o porodici, tradiciji i zajedništvu, ali i političkim pozivom pred izbore.

- Porodica, tradicija i zajedništvo ostaju vrednosti koje nas povezuju i daju snagu da zajedno gradimo bolje sutra – ujedinjeni pod brojem 1. U nedelju 25. oktobra biramo jedinstvo i porodicu u Ujedinjenoj Srbiji! - poručio je Mali.

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