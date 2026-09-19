MALI SEO ZA VOLAN, SVRATIO PO ČOKOLADICE: Potom stigao kod Ristića na čvarke (VIDEO)
MINISTAR finansija u tehničkom mandatu, Siniša Mali, objavio je na Instagramu snimak obilaska nekoliko lokacija na beogradskoj opštini Zvezdara, a ovog puta je, kako je pokazao u videu, sam seo za volan.
- Danas, lepo subotnje prepodne, idemo na Zvezdaru - kazao je Mali na početku snimka, dok je vozio automobil. Usput je pokazivao vozilo i kroz šalu otkrio da ga je nedavno oprao.
- I dalje je koliko-toliko čist. Moraću ponovo da ga perem - rekao je Mali, a zatim dodao da, ukoliko se gledaocima čini da u pozadini čuju muziku, sluša Radio S4.
Prva stanica bila mu je Zvezdara, gde su ga na štandu dočekali aktivisti Srpske napredne stranke. Mali je razgovarao sa aktivistima i građanima, nakon čega je nastavio obilazak.
- Idemo na sledeću destinaciju - najavio je u snimku, ali pre odlaska u Veliki Mokri Lug svratio je do prodavnice.
Kako je objasnio, želeo je da kupi čokoladice i druge slatkiše za porodicu i decu koju je planirao da poseti.
Potom je stigao u Veliki Mokri Lug, u domaćinstvo porodice Ristić. Domaćini su ga dočekali uz posluženje, među kojim su bili i čvarci, a Mali je sa porodicom i komšijama razgovarao o svakodnevnom životu.
Uz snimak je objavio i tekst u kojem je opisao susret.
On je istakao da su u domu porodice Ristić razgovarali sa komšijama i govorili o značaju porodice i zajedništva.
- U domu ove porodice smo razgovarali sa komšijama i podsetili se koliko su porodica, međusobno poštovanje i zajedništvo temelj svakog zdravog društva - napisao je Mali.
U nastavku objave govorio je o potrebi očuvanja porodične sloge i tradicije i njihovom prenošenju na mlađe generacije.
- U vremenu brzih promena, posebno je važno negovati prave vrednosti, čuvati porodičnu slogu, poštovati tradiciju i prenositi je na mlađe generacije. Upravo u ovakvim domovima, ispunjenim ljubavlju, radom i međusobnom podrškom, grade se temelji budućnosti - naveo je.
Mali je dodao da je druženje sa komšijama, uz razgovor i razmenu mišljenja o svakodnevnom životu, dodatno obogatilo susret.
- Posebnu vrednost susretu dalo je i druženje sa komšijama, uz prijateljski razgovor i razmenu mišljenja o svakodnevnom životu - napisao je.
Objavu je završio porukom o porodici, tradiciji i zajedništvu, ali i političkim pozivom pred izbore.
- Porodica, tradicija i zajedništvo ostaju vrednosti koje nas povezuju i daju snagu da zajedno gradimo bolje sutra – ujedinjeni pod brojem 1. U nedelju 25. oktobra biramo jedinstvo i porodicu u Ujedinjenoj Srbiji! - poručio je Mali.
BONUS VIDEO: MALI RASKRINKAO ĐILASA: U skupštini pokazao finansijski izveštaj
Preporučujemo
MALI PORUČUJE: Globalna kriza neće podići cene goriva u Srbiji, akcize ostaju umanjene
19. 09. 2026. u 14:04
MALI JASAN: Nikome nećemo dozvoliti da mladima oduzme bolju budućnost
19. 09. 2026. u 09:24
EKSPO 2027 STIŽE MEĐU GRAĐANE: Otvorena prva pop-up prodavnica u Knez Mihailovoj
18. 09. 2026. u 13:15
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"ISPOD ČASTI MI JE...": Memedović surovo - nakon OTKAZA, uputio otvoreno pismo RTS-u "Mogao sam davno da odem za veće pare!"
JOVAN Memedović, voditelj kviza "Potera" i emisije "Sasvim prirodno", pre tri godine je dao otkaz na Javnom servisu.
18. 09. 2026. u 14:09 >> 19:32
Komentari (0)