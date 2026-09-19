U 48. godini se vratio u srednju školu! Šok ispovest legende: "Kupio sam diplomu, hoću da sperem mrlju!"

Želim da pokažem ko sam i van terena, istakao je legendarni Đanluiđi Bufon.

Credit: Italy Photo Press / Zuma Press / Profimedia

Đanluiđi Bufon odlučio je da u 48. godini uradi nešto što nema mnogo veze sa fudbalom. Jedan od najpoznatijih golmana svih vremena upisao je privatnu srednju školu "Markoni" i ponovo postao đak.

Nekadašnji kapiten Juventusa, Parme i Italije želi da završi formalno obrazovanje koje mu je ostalo nedovršeno još iz mladosti. Kako je sam priznao, iza njegove odluke stoji i potreba da ispravi jednu stvar iz prošlosti.

"Ranije sam kupio diplomu i uopšte nisam ponosan na to. Sada želim da pokažem ko sam i van terena. Ovo radim zbog sebe, svojih roditelja, ali i da bih bio pravi primer svojoj deci. Moj cilj je da razbijem čest stereotip u javnosti da su fudbaleri neobrazovani ljudi", poručio je legendarni Điđi.

Buffon torna a studiare per il diploma che a 18 anni aveva comprato: 'L'errore più grande, ora niente scorciatoie' https://t.co/a3wwOIxN5V — Corriere della Sera (@Corriere) September 18, 2026

Bufon je profesionalnu karijeru počeo u Parmi 1995. godine, a šest godina kasnije preselio se u Juventus. U Torinu je proveo 17 godina i izrastao u jednu od najvećih klupskih legendi, pre nego što je kratko branio za Pari Sen Žermen.

Na kraju se vratio u Parmu, gde je i završio karijeru. Tokom više od dve decenije na najvišem nivou osvojio je Svetsko prvenstvo, Kup UEFA, deset titula prvaka Italije i šest trofeja Kupa Italije.