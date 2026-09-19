Fudbal

Totenhem još jednom razočarao: "Pevce" pobedila i Aston Vila, kriza sve veća! (VIDEO)

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

19. 09. 2026. u 15:35

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ŠTA se dešava sa Totenhemom? Kad su tokom letnjeg prelaznog roka krenuli da dovode igrače, delovalo je da će biti ozbiljan takmac, ali dešava se sve suprotno.

Тотенхем још једном разочарао: Певце победила и Астон Вила, криза све већа! (ВИДЕО)

FOTO: Tanjug/Andrew Matthews/PA via AP

"Pevci" su u 5. kolu Premijer lige doživeli novi poraz i to kao domaćini. Ovoga puta bolja je bila Aston Vila sa 3:2.

Loša igra i rezultati mogu da brinu, ali jedino što je koliko-toliko dobro je to što je tim Roberta de Zerbija konačno postigli prve golove u prvenstvu. 

Što se utakmice tiče, gosti su u idealnom trenutku došli do vođstva. Igrao se četvrti minut nadoknade prvog poluvremena kad je Johan Manzambi pogodio na asistenciju Bubakara Kamare.

Kada je u 60. minutu Mohamed Kudus doneo izjednačenje nastala je velika radost na tribinama. Ipak, ona je kratko trajala, pošto je nakon reakcije iz VAR sobe pogodak poništen zbog ofsajda.

Nadali su se domaći navijači da će se loša serija prekinuti, no umesto toga još dve lopte su završila iza leđa Antonina Kinskog.

Najpre je u 67. minutu Nikolas Džekson prvim pogotkom u Premijer ligi za tim iz Birmingema duplirao prednost. 

Tačku na utakmicu stavio je Emilijano Buendija u 79. minutu i tako potvrdio veliki trijumf ekipe Unaja Emerija.

Tim iz Londona je do kraja meča uspeo da postigne dva pogotka. Prvi je delo Konora Galagera u 86. minutu, a samo minut ranije kročio je na teren.

Strelac drugog gola bio je Jan Pol Van Heke u osmom minutu nadokande. Ipak, vremena za domaće da izbegnu poraz nije bilo, pošto je sudija Sem Berot odmah odsvirao kraj.

Totenhem je posle ove utakmice u zoni ispadanja, nalazi se na 18. mestu sa dva boda. Aston Vila zauzima 15. mesto sa četiri.

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