Totenhem još jednom razočarao: "Pevce" pobedila i Aston Vila, kriza sve veća! (VIDEO)

ŠTA se dešava sa Totenhemom? Kad su tokom letnjeg prelaznog roka krenuli da dovode igrače, delovalo je da će biti ozbiljan takmac, ali dešava se sve suprotno.

FOTO: Tanjug/Andrew Matthews/PA via AP

"Pevci" su u 5. kolu Premijer lige doživeli novi poraz i to kao domaćini. Ovoga puta bolja je bila Aston Vila sa 3:2.

Loša igra i rezultati mogu da brinu, ali jedino što je koliko-toliko dobro je to što je tim Roberta de Zerbija konačno postigli prve golove u prvenstvu.

Što se utakmice tiče, gosti su u idealnom trenutku došli do vođstva. Igrao se četvrti minut nadoknade prvog poluvremena kad je Johan Manzambi pogodio na asistenciju Bubakara Kamare.

🚨Swiss World Cup star Johan Manzambi has given Aston Villa the lead over Tottenham



The Spurs have still failed to score in the Premier League pic.twitter.com/V7ahUnpKLh — Polymarket Sports (@PolymarketSport) September 19, 2026

Kada je u 60. minutu Mohamed Kudus doneo izjednačenje nastala je velika radost na tribinama. Ipak, ona je kratko trajala, pošto je nakon reakcije iz VAR sobe pogodak poništen zbog ofsajda.

Nadali su se domaći navijači da će se loša serija prekinuti, no umesto toga još dve lopte su završila iza leđa Antonina Kinskog.

Najpre je u 67. minutu Nikolas Džekson prvim pogotkom u Premijer ligi za tim iz Birmingema duplirao prednost.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 | GOAL: NICOLAS JACKSON DOUBLES THE LEAD FOR ASTON VILLA!



Tottenham 0-2 Aston Villa. pic.twitter.com/hverC78SjP — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) September 19, 2026

Tačku na utakmicu stavio je Emilijano Buendija u 79. minutu i tako potvrdio veliki trijumf ekipe Unaja Emerija.

🚨 Spectacular strike by Buendia!



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Tottenham 0-3 Aston Villa

pic.twitter.com/hLV1Hr7ATt — Goals Xtra (@GoalsXtra) September 19, 2026

Tim iz Londona je do kraja meča uspeo da postigne dva pogotka. Prvi je delo Konora Galagera u 86. minutu, a samo minut ranije kročio je na teren.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 | GOAL: CONOR GALLAGHER CUTS THE LEAD FOR TOTTENHAM IN THE 85TH MINUTE!



Tottenham 1-3 Aston Villa. pic.twitter.com/ITsCORP3H7 — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) September 19, 2026

Strelac drugog gola bio je Jan Pol Van Heke u osmom minutu nadokande. Ipak, vremena za domaće da izbegnu poraz nije bilo, pošto je sudija Sem Berot odmah odsvirao kraj.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 | GOAL: JAN PAUL VAN HECKE SCORES FOR TOTTENHAM IN THE 97TH MINUTE!



Tottenham 2-3 Aston Villa. pic.twitter.com/QppUc3pGnm — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) September 19, 2026

Totenhem je posle ove utakmice u zoni ispadanja, nalazi se na 18. mestu sa dva boda. Aston Vila zauzima 15. mesto sa četiri.

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