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Ubedljivo do četvrtfinala: Nikola Grbić i Poljska razbili Letoniju na Evropskom prvenstvu

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

19. 09. 2026. u 16:44

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POČELI su eliminacioni mečevi Evropskog prvenstva u odbojci, a poznat je i prvi četvrtfinalista.

Убедљиво до четвртфинала: Никола Грбић и Пољска разбили Летонију на Европском првенству

FOTO: Ivan S Ivanov/IPA Sport / IPA / Profimedia

To je reprezentacija Poljske koja je u osmini finala pobedila selekciju Letonije rezultatom 3:0 (25:17, 25:16, 25:16).

Izabranici Nikole Grbića su dominirali i nijednom rivalu nisu dozvolili da ih ugrozi. To se najbolje vidi po tome što su u svakom setu osvojili manje od 20 poena.

Najefikasniji kod Poljaka bio je Tomaš Fornal sa 19 poena, dok je Šimon Jakubišak postigao 11. U baltičkoj selekciji istakao se Kristers Landžans sa 11 poena.

Poljska će u četvrtfinalu igrati protiv pobednika meča Nemačka - Bugarska.

Preostali parovi osmine finala: Srbija - Slovenija, Belgija - Češka, Italija - Danska, Finska - Grčka, Francuska - Portugalija, Ukrajina - Rumunija.

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