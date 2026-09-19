Ubedljivo do četvrtfinala: Nikola Grbić i Poljska razbili Letoniju na Evropskom prvenstvu
POČELI su eliminacioni mečevi Evropskog prvenstva u odbojci, a poznat je i prvi četvrtfinalista.
To je reprezentacija Poljske koja je u osmini finala pobedila selekciju Letonije rezultatom 3:0 (25:17, 25:16, 25:16).
Izabranici Nikole Grbića su dominirali i nijednom rivalu nisu dozvolili da ih ugrozi. To se najbolje vidi po tome što su u svakom setu osvojili manje od 20 poena.
Najefikasniji kod Poljaka bio je Tomaš Fornal sa 19 poena, dok je Šimon Jakubišak postigao 11. U baltičkoj selekciji istakao se Kristers Landžans sa 11 poena.
Poljska će u četvrtfinalu igrati protiv pobednika meča Nemačka - Bugarska.
Preostali parovi osmine finala: Srbija - Slovenija, Belgija - Češka, Italija - Danska, Finska - Grčka, Francuska - Portugalija, Ukrajina - Rumunija.
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