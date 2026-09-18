Spanulis posebno izdvojio jednog igrača Zvezde: "Imao je sreće"! (VIDEO)

Trener Solunjana imao šta da kaže o pobedi crveno-belih.

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Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Aris rezultatom 91:87 i tako se revanširali za ubedljiv poraz koji su doživeli nedavno u Grčkoj.

Bila je ovo i generalna proba crveno-belih pred start nove sezone u Evroligi, jer ih već za sedam dana u Areni čeka meč protiv Žalgirisa.

"Drugačija utakmica kako smo i očekivali da će biti. Zvezdu smo pobedili 24 razlike i znali da će sada biti fizički zahtevna utakmica i to nije neobično. Jako sam zadovoljan što su moji momci pokazali karakter i kontrolisali utakmicu. Zvezda je dobar tim sa dobrim igračima. Odgovorili su nam i uspeli smo da se vratimo na poen razlike, bili smo tu i Čima Moneke je imao sreće da lopta uđe u koš. Bila je to dobra utakmica i video sam šta je trebalo da vidim. Visok nivo, imamo mnogo toga da ispravimo, pogotovo u odbrani", rekao je Vasilis Spanulis, trener Arisa.

Na pitanje da li je njegov klub među favoritima Evrokupa, kaže:

"Samo me zanima kako da tim napreduje i kako da na sutrašnjem treningu uradimo dobre stvari jer znam kakav tim imam i kakvo osoblje je tu. Uveren sam da ćemo igrati dobru košarku i da smo na dobrom putu. Stefan Jović je iskusan plejmejker, general na parketu i sjajna osoba"

Uprkos velikom zaostatku, gosti su se rezultatski vratili i zakomplikovali Zvezdinu pobedu...

"To je nešto na čemu radimo. Nikada ne odustajemo. Igramo istu košarku 40 minuta. Nekada se dese ovakve stvari, sport je takav i Zvezda je jako dobar tim. Vratili su se iz minusa u prvom poluvremenu, a videćemo kakav je potencijal ove ekipe jer smo na dobrom putu i mnogo toga možemo da popravimo".

Otkrio je na kraju šta misli o Crvenoj zvezdi:

"Novi trener, nova filozofija. Veliki roster, mnogo igrača... Treba izgraditi hemiju", podvukao je Vasilis Spanulis.

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