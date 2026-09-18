EVO KOGA JE SRDANOVIĆ BODRIO: Idol mu Biljana Stojković koja mrzi SPC i sve srpsko, pogledajte i sami

ILIJA Srdanović, nosilac liste „Studentska lista – Studenti pobeđuju“, još u januaru 2025. javno je bodrio Biljanu Stojković.

Foto: Printscreen

Reč je o dugogodišnjoj opozicionoj aktivistkinji i funkcionerki Demokratske stranke, poznatoj po oštrim stavovima prema vlasti i SPC, kao i porukama predsedniku Aleksandru Vučiću.

Kako javnost upoznaje kandidate Studentske liste, tako na površinu izlaze njihovi raniji stavovi, kontakti i javna komunikacija. Ovoga puta u centru pažnje ponovo je njen nosilac Ilija Srdanović.

Na društvenim mrežama objavljen je snimak komunikacije iz januara 2025. godine. Nakon što je Biljana Stojković objavila fotografiju uz poruku „Na fakultetima kao profesorka“, nalog „Ilija Srdanović MD“ odgovorio joj je:

– Bravo prof!

Svega dve reči, ali danas sa znatno širim političkim kontekstom.

Jer Stojkovićeva nije samo profesorka Biološkog fakulteta. Bila je predsednička kandidatkinja, godinama je aktivna u opozicionim protestima, a danas je funkcionerka Demokratske stranke i javna podrška političkom projektu čiji je Srdanović postao nosilac.

Od saradnje sa „Ženama u crnom“ do stranačke politike

Stojkovićeva iza sebe ima dugogodišnji aktivistički i politički angažman. Učestvovala je i u programima organizacije „Žene u crnom“, gde je govorila o sekularizmu, religiji i uticaju SPC u društvu.

Potom je njen politički angažman postajao sve vidljiviji, da bi 2022. bila predsednička kandidatkinja koalicije „Moramo“, a kasnije nastavila delovanje u Demokratskoj stranci.

Danas je članica Predsedništva DS.

Kecelja „Abortus je žensko pravo“ na spomeniku patrijarhu Pavlu

Posebno burne reakcije javnosti izazvala je akcija iz 2019. godine, kada je na spomenik patrijarhu Pavlu na Tašmajdanu postavljena ljubičasta kecelja sa porukom:

„Abortus je žensko pravo.“

Stojkovićeva je bila među onima koji su tu feminističku akciju javno podržavali i branili.

Izbor spomenika izazvao je posebno snažne reakcije. Patrijarh Pavle bio je poglavar Srpske pravoslavne crkve i ostao jedna od najpoštovanijih ličnosti među velikim brojem vernika u Srbiji. Zbog toga je deo javnosti postavljanje političke poruke upravo na njegov spomenik doživeo kao skrnavljenje i uvredu.

Učesnice akcije tvrdile su da im namera nije bila skrnavljenje, već slanje poruke o pravima žena.

Čitaoci sami mogu da procene i poruku i mesto koje je izabrano za njeno slanje.

Da je akcija postala ozbiljna politička kontroverza pokazuje i činjenica da se godinama kasnije pominjala čak i u Narodnoj skupštini.

„Dabrove su istrebili popovi“

Odnos Stojkovićeve prema crkvi ponovo je privukao pažnju tokom gostovanja u podkastu „Snaga uma“.

Tada je izgovorila i tvrdnju da su „dabrove istrebili popovi“. Izjava je zabeležena u snimku gostovanja i preneta u medijima.

Ali u istom razgovoru izgovorene su i politički mnogo ozbiljnije rečenice.

Govoreći o nastavku protesta, Stojkovićeva je rekla da među ljudima postoji svest da se situacija možda neće završiti bez „ozbiljnog fizičkog obračuna“.

Zatim je govorila o mogućnosti revolucije, navodeći da za takvo rešenje trenutno nema kapaciteta jer bi bili potrebni naoružani ljudi. Kao primere revolucija pomenula je Francusku i Oktobarsku.

To nisu reči koje joj pripisuju politički protivnici, već izjave iz njenog javnog gostovanja.

Vučiću poručivala: „Narod će ti presuditi“

Posebnu pažnju izazivale su i njene poruke predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Stojkovićeva je 2024. uz njegovu fotografiju napisala:

„Trenutak u vremenu. A tako istinit. Narod će mu presuditi.“

Gotovo dve godine kasnije ponovo se direktno obratila predsedniku, označila njegov nalog i napisala:

„Evo još jednom da potvrdim!!! Aleksandru Vučiću narod će ti presuditi.“

Nije, dakle, reč o formulaciji koju joj je neko drugi pripisao. Stojkovićeva je poruku da će Vučiću „narod presuditi“ sama javno napisala, a potom je ponovila i naglasila rečima „evo još jednom da potvrdim“.

Šta takva poruka upućena predsedniku države znači i kako je treba politički razumeti, čitaoci mogu sami da procene.

Danas uz DS podržava Studentsku listu

Politički kontekst Srdanovićevog „Bravo prof!“ posebno je zanimljiv kada se pogleda gde se Stojkovićeva nalazi danas.

Ona više nije samo aktivistkinja i profesorka, već funkcionerka Demokratske stranke. DS je tokom razvoja studentskog političkog projekta javno stao uz Studentsku listu, dok je Stojkovićeva bila među ljudima iz te stranke koji su otvoreno podržavali studentsko političko organizovanje.

Tako se zatvara politički krug koji snimku iz januara 2025. daje sasvim drugačiju težinu.

Prvo Srdanović javno bodri Stojkovićevu:

„Bravo prof!“

Potom Stojkovićeva i njena stranka staju iza Studentske liste.

A danas je upravo Srdanović nosilac te liste.