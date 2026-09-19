ČUVAJTE SE PREVARA I OBMANA Astro savet za subotu, 19. septembar: Evo koji su znaci na udaru kvadrata Mesec-Neptun
IZAZOVAN aspekt između Neptuna, planete tajni, iluzija i manipulacija, i Meseca, simbola privatnog života, koji danas ulazi u znak Jarca, upozorava na opasnost od obmana i prevara.
Takođe, podstiče nesporazume, rasprave i sukobe u porodici, ali i sa emotivnim partnerom i nadređenima.Na udaru ovog aspekta su Rakovi, Jarčevi, Vage i Ovnovi, rođeni u prvoj dekadi znaka.
Astrološka kuća preko koje danas prelazi Mesec u vašem horoskopu, pokazuje oblast života na koju bi trebalo da obratite pažnju, na primer, ako prelazi preko druge kuće, izbegavajte nepotrebne troškove i pazite na ishranu. Ako prelazi preko šeste kuće, izbegavajte provokacije na poslu i obratite pažnju na hronične zdravstvene tegobe, ako prelazi prek osedme, donosi sukobe sa ljubavnim ili poslovnim partnerom, ali i probleme sa pravnim pitanjima, sudskim sporovima i sl.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"ISPOD ČASTI MI JE...": Memedović surovo - nakon OTKAZA, uputio otvoreno pismo RTS-u "Mogao sam davno da odem za veće pare!"
JOVAN Memedović, voditelj kviza "Potera" i emisije "Sasvim prirodno", pre tri godine je dao otkaz na Javnom servisu.
18. 09. 2026. u 14:09 >> 19:32
Komentari (0)