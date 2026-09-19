ČUVAJTE SE PREVARA I OBMANA Astro savet za subotu, 19. septembar: Evo koji su znaci na udaru kvadrata Mesec-Neptun

IZAZOVAN aspekt između Neptuna, planete tajni, iluzija i manipulacija, i Meseca, simbola privatnog života, koji danas ulazi u znak Jarca, upozorava na opasnost od obmana i prevara.

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Takođe, podstiče nesporazume, rasprave i sukobe u porodici, ali i sa emotivnim partnerom i nadređenima.Na udaru ovog aspekta su Rakovi, Jarčevi, Vage i Ovnovi, rođeni u prvoj dekadi znaka.

Astrološka kuća preko koje danas prelazi Mesec u vašem horoskopu, pokazuje oblast života na koju bi trebalo da obratite pažnju, na primer, ako prelazi preko druge kuće, izbegavajte nepotrebne troškove i pazite na ishranu. Ako prelazi preko šeste kuće, izbegavajte provokacije na poslu i obratite pažnju na hronične zdravstvene tegobe, ako prelazi prek osedme, donosi sukobe sa ljubavnim ili poslovnim partnerom, ali i probleme sa pravnim pitanjima, sudskim sporovima i sl.