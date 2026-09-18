Mane, veliki si! Sadio nastavlja da ulaže veliki novac u domovinu

SADIO Mane, nekadašnji fudbaler Liverpula i Bajerna, trenutno igrač AL Nasra, nastavio je da koristi svoju slavu kako bi promenio svoju domovinu i zemljacima u Senegalu stvorio bolje uslove za život.

FOTO: Tanjug/AP/Ted S. Warren

Do sada je fudbaler uložio 17, miliona evra u projekat "SM10 Agro", koji će otvoriti 1.000 radnih mesta, kao i plantaže manga, pogone za preradu i poljoprivrednu školu.

Senegalski fudbaler je uložio oko 11,7 milijardi tamošnjih franaka (oko 17,8 miliona evra) u projekat pod nazivom "SM10 Agro”, koji će doneti veliku dobrobit. Projekat obuhvata otvaranje 1.000 radnih mesta, kao i plantaže manga, pogone za preradu i poljoprivrednu školu.

- Region gubi između 30 i 40 odsto uzgajanog manga zbog nedostatka adekvatnih uslova za skladištenje i preradu. Želim da bogatstvo našeg tla ostane ovde, sa nama u Senegalu. Ova inicijativa će od samog početka zaposliti hiljadu ljudi. Pogoni za preradu biće postavljeni u Bambaliju, a jedan od njih će biti specijalizovan za proizvodnju putera od manga.

Senegal and Al-Nasser star Sadio Mané is betting 11.7 billion CFA francs ($20.4 million) on a mango production complex in his hometown of Bambali.



"I want the wealth of our land to stay here, at home," Mané told reporters at the project's opening ceremony in Dakar. Full story:… pic.twitter.com/pGsHkRGfaE — Bloomberg (@business) September 18, 2026

Zamenica direktora kompanije "SM10 Agro", Aminata Tope otkrila je još neke detalje.

- Posadićemo 78.000 stabala manga, a prva berba se očekuje za tri godine. Škola će imati i centar za istraživanje i razvoj, dok će fabrika moći da proizvede 10.500 tona proizvoda godišnje - kazala je Tope.

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