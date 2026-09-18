Fudbal

Mane, veliki si! Sadio nastavlja da ulaže veliki novac u domovinu

Александар Илић
Aleksandar Ilić

18. 09. 2026. u 18:55

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SADIO Mane, nekadašnji fudbaler Liverpula i Bajerna, trenutno igrač AL Nasra, nastavio je da koristi svoju slavu kako bi promenio svoju domovinu i zemljacima u Senegalu stvorio bolje uslove za život.

Мане, велики си! Садио наставља да улаже велики новац у домовину

FOTO: Tanjug/AP/Ted S. Warren

Do sada je fudbaler uložio 17, miliona evra u projekat "SM10 Agro", koji će otvoriti 1.000 radnih mesta, kao i plantaže manga, pogone za preradu i poljoprivrednu školu. 

Senegalski fudbaler je uložio oko 11,7 milijardi tamošnjih franaka (oko 17,8 miliona evra) u projekat pod nazivom "SM10 Agro”, koji će doneti veliku dobrobit. Projekat obuhvata otvaranje 1.000 radnih mesta, kao i plantaže manga, pogone za preradu i poljoprivrednu školu.

- Region gubi između 30 i 40 odsto uzgajanog manga zbog nedostatka adekvatnih uslova za skladištenje i preradu. Želim da bogatstvo našeg tla ostane ovde, sa nama u Senegalu. Ova inicijativa će od samog početka zaposliti hiljadu ljudi. Pogoni za preradu biće postavljeni u Bambaliju, a jedan od njih će biti specijalizovan za proizvodnju putera od manga.

Zamenica direktora kompanije "SM10 Agro", Aminata Tope otkrila je još neke detalje. 

- Posadićemo 78.000 stabala manga, a prva berba se očekuje za tri godine. Škola će imati i centar za istraživanje i razvoj, dok će fabrika moći da proizvede 10.500 tona proizvoda godišnje - kazala je Tope. 

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