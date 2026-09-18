NAŠ OD "POVERENJA“ ZA CRNOGORSKO PODZEMLJE (VIDEO)

SAMO nekoliko dana nakon što je postao prvi čovek „Studentske liste“, ime Ilije Srdanovića našlo se u središtu novih političkih polemika.

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Objavljena Skaj prepiska koja se pripisuje Vesni Medenici pominje ga kao lekara Mila Đukanovića i „našeg od poverenja“. Istovremeno, objavljeni su skrinšotovi Vajber komunikacije prema kojima je Srdanović delio spisak studenata nakon poziva da se politički neistomišljenici označe i „zapamte“.

Šta sve otkrivaju poruke koje su dospele u javnost o čoveku koji danas predvodi listu „Studentska lista – Studenti pobeđuju“?