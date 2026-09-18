Politika

NAŠ OD "POVERENJA“ ZA CRNOGORSKO PODZEMLJE (VIDEO)

В.Н.

18. 09. 2026. u 20:30

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SAMO nekoliko dana nakon što je postao prvi čovek „Studentske liste“, ime Ilije Srdanovića našlo se u središtu novih političkih polemika.

НАШ ОД ПОВЕРЕЊА“ ЗА ЦРНОГОРСКО ПОДЗЕМЉЕ (ВИДЕО)

Foto: Jutjub printskrin/lažomer

Objavljena Skaj prepiska koja se pripisuje Vesni Medenici pominje ga kao lekara Mila Đukanovića i „našeg od poverenja“. Istovremeno, objavljeni su skrinšotovi Vajber komunikacije prema kojima je Srdanović delio spisak studenata nakon poziva da se politički neistomišljenici označe i „zapamte“.

Šta sve otkrivaju poruke koje su dospele u javnost o čoveku koji danas predvodi listu „Studentska lista – Studenti pobeđuju“?

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DELTA DISTRICT DOBIJA KONAČNE KONTURE: Počeli završni radovi

DELTA DISTRICT DOBIJA KONAČNE KONTURE: Počeli završni radovi