Politika

NITI ĆE KOGA DA BIJU, NITI ĆE KOGA DA RUŠE: Vučić podelio snimak sa narodom, pa poslao moćnu poruku rušiteljima Srbije (VIDEO)

В.Н.

18. 09. 2026. u 22:56

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić poslao je poruku narodu da ne brine, jer oni koji pozivaju na haos i uništenje Srbije, neće pobediti.

НИТИ ЋЕ КОГА ДА БИЈУ, НИТИ ЋЕ КОГА ДА РУШЕ: Вучић поделио снимак са народом, па послао моћну поруку рушитељима Србије (ВИДЕО)

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/bs

 - Niti će koga da biju, niti će koga da sruše. To plašenje mečke rešetom mogu da pričaju nekom drugom - napisao je predsednik Vučić.

Snimak možete pogledati OVDE.

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