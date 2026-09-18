NITI ĆE KOGA DA BIJU, NITI ĆE KOGA DA RUŠE: Vučić podelio snimak sa narodom, pa poslao moćnu poruku rušiteljima Srbije (VIDEO)
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić poslao je poruku narodu da ne brine, jer oni koji pozivaju na haos i uništenje Srbije, neće pobediti.
- Niti će koga da biju, niti će koga da sruše. To plašenje mečke rešetom mogu da pričaju nekom drugom - napisao je predsednik Vučić.
Snimak možete pogledati OVDE.
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