DANAS SE MOLI ZA ZDRAVLJE I ISPUNJENJE ŽELJA: Evo šta prema narodnom verovanju treba uraditi na dan Svetog arhangela Mihaila
SRPSKA pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju dan posvećen čudu Svetog arhangela Mihaila.
Jedno od čuda Svetog arhangela Mihaila desilo se na izvoru u Laodikiji oko 300. godine. Kako legenda kaže, jedan neznabožac imao je gluvonemu ćerku, ali mu se, uprkos tome što nije bio hrišćanin, u snu javio arhangel Mihailo koji mu je poručio da ćerka treba da mu se umije na tom izvoru.
On je to i uradio, a ćerka je nakon umivanja izlečena. Posle tog čuda su se i on i ćerka krstili, a on je na tom mestu sagradio je crkvu Svetog arhangela Mihaila koja i danas postoji.
Čudo koje se i danas prepričava
Postoji još jedno čudo koje se i danas prepričava - jedna porodica je nakon dugogodišnjeg čekanja dobila naslednika koji je bio gluvonem, i pored toga, zaostajao je u razvoju.
Svi su im savetovali da ga se odreknu, ali su roditelji rešili da se odsele iz rodnog grada i skrasili se u seocetu u blizini Minska. U blizini kućice bio je potok u koji je, prilikom šetnje sa ocem, dečak upao.
Otac ga je brzo izvukao, a dete je zaplakalo. Otac je bio zgranut i brzo ga odveo do žene, da se i ona uveri u čudo. Roditelji su detetu dali ime Mihail, u čast arhangela, verujući da će mu time obezbediti njegovu zaštitu. Kasnije su saznali da se taj potok zove Mihailovim u čast arhangela Mihaila.
Po crkvenom predanju, anđeo Mihailo je prvi stupio u borbu sa zlim duhom i to ime po crkvenom tumačenju označava "onog koji je kao Bog".
Na grčkom jeziku reč "arhi" znači glavni/prvi, a "angelos" znači vesnik, anđeo. Arhangel Mihailo je predvodnik vojske anđela koja je učestvovala u stvaranju sveta i branila čovečanstvo od palih anđela.
Na ovaj dan, veruje narod, obavezno treba moliti za izlečenje, ali i oprostiti grehe svim nevernicima i tada će im se ostvariti najveća želja - oni i njihovi najvoljeniji biće zdravi.
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