Superkup Evrolige dobio finaliste: Repriza iz OAKA arene!
Košarkaši Real Madrida drugi su finalisti premijernog Superkupa Evrolige, pošto su večeras savladali Dubai posle produžetka 98:95.
U reprizi finala Evrolige Real će sutra za trofej igrati protiv Olimpijakosa, koji je prethodno savladao Fenerbahče 92:90.
Dubai je imao "plus 16" u prvom poluvremenu, ali Real se vratio i trojkom Timotija Luvavua.
Luvavu Kabaro i Valter Tavares bili su najefikasniji kod Reala sa po 20 poena, dok je Eli Okobo ubacio 24 za Dubai.
Filip Petrušev odigrao je manje od pet minuta i nije se upisao u ovoj utakmici.
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