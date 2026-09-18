Košarka

Superkup Evrolige dobio finaliste: Repriza iz OAKA arene!

Новости онлине/С.С.

18. 09. 2026. u 21:44

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Košarkaši Real Madrida drugi su finalisti premijernog Superkupa Evrolige, pošto su večeras savladali Dubai posle produžetka 98:95.

Суперкуп Евролиге добио финалисте: Реприза из ОАКА арене!

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

U reprizi finala Evrolige Real će sutra za trofej igrati protiv Olimpijakosa, koji je prethodno savladao Fenerbahče 92:90.

Dubai je imao "plus 16" u prvom poluvremenu, ali Real se vratio i trojkom Timotija Luvavua.

FOTO: KK Partizan/ABA liga/Dragana Stjepanovic

Luvavu Kabaro i Valter Tavares bili su najefikasniji kod Reala sa po 20 poena, dok je Eli Okobo ubacio 24 za Dubai.

Filip Petrušev odigrao je manje od pet minuta i nije se upisao u ovoj utakmici.

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