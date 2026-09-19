RADOST EVROPE: Dečji kulturni centar Beograd organizuje manifestaciju za decu

EKSKLUZIVNO saznanje, do koga je došao Informer, o blokaderu sa dna kace i nosiocu takozvane studentske liste na predstojećim izborima, Iliji Srdanoviću, dokazuje da je on običan siledžija koji maltretira žene i slabije od sebe i koji svoj posao i funkciju koristi za maltretiranje zaposlenih.