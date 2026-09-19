Beograd

RADOST EVROPE: Dečji kulturni centar Beograd organizuje manifestaciju za decu

Jovana Manić

19. 09. 2026. u 06:30

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DEČJI kulturni centar Beograd i ove godine od 1. do 4. oktobra organizuje Međunarodni susret dece Evrope "Radost Evrope".

РАДОСТ ЕВРОПЕ: Дечји културни центар Београд организује манифестацију за децу

Foto: DKCB

Prestonica će ugostiti decu iz različitih delova Evrope, koja će kroz pesmu, igru, ples i druženje predstaviti svoje zemlje i upoznati svoje vršnjake iz Srbije.

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