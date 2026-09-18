Obradović pobegao od Partizana: Srpski trener neće na megdan bivšem klubu!

Nije bilo uzbuđenja u drugom polufinalnom meču u Atini.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Košarkaši Panatinaikosa deklasirali su pred svojim navijačima večeras francuski Burž i izborili plasman u finale turnira "Pavlos Janakopulos" - 90:69.

Dakle, u subotu će se u finalu PAO sastati sa rivalom iz prvenstva PAOK-om, a ne sa Partizanom, koji je prethodno poražen u prvom polufinalu od Solunjana. Samim tim, propuštena je idealna prilika da se Željko Obradović prvi put sastane sa svojim bivšim timom.

Navijači Partizana i atinskih "zelenih" neće dugo čekati na okršaj ovih klubova, pošto se sastaju već početkom oktobra u Evroligi, ali su se mnogi nadali da će se održati već sutra.

Ipak, Obradovićeva četa za razliku od Penjarojinog tima nije dozvolila senzaciju. Od starta su vodili protiv Burža, prvu četvrtinu je dobio sa ubedljivih 25:10 i stavio na znanje Francuzima da nemaju čemu da se nadaju.

Išlo je vođstvo domaćina do +20, pa su u nastavku meča Atinjani samo rutinski priveli posao kraju.

Meč za treće mesto između Partizana i Burga se igra u subotu od 16.00 časova, a finale je na programu od 19.00 časova i u njemu se sastaju Panatinaikos i PAOK.

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