Košarka

Obradović pobegao od Partizana: Srpski trener neće na megdan bivšem klubu!

Новости онлине/С.С.

18. 09. 2026. u 22:22

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Nije bilo uzbuđenja u drugom polufinalnom meču u Atini.

Обрадовић побегао од Партизана: Српски тренер неће на мегдан бившем клубу!

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Košarkaši Panatinaikosa deklasirali su pred svojim navijačima večeras francuski Burž i izborili plasman u finale turnira "Pavlos Janakopulos" - 90:69.

Dakle, u subotu će se u finalu PAO sastati sa rivalom iz prvenstva PAOK-om, a ne sa Partizanom, koji je prethodno poražen u prvom polufinalu od Solunjana. Samim tim, propuštena je idealna prilika da se Željko Obradović prvi put sastane sa svojim bivšim timom.

Navijači Partizana i atinskih "zelenih" neće dugo čekati na okršaj ovih klubova, pošto se sastaju već početkom oktobra u Evroligi, ali su se mnogi nadali da će se održati već sutra.

FOTO: Irina R Hipolito / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ipak, Obradovićeva četa za razliku od Penjarojinog tima nije dozvolila senzaciju. Od starta su vodili protiv Burža, prvu četvrtinu je dobio sa ubedljivih 25:10 i stavio na znanje Francuzima da nemaju čemu da se nadaju.

Išlo je vođstvo domaćina do +20, pa su u nastavku meča Atinjani samo rutinski priveli posao kraju.

Meč za treće mesto između Partizana i Burga se igra u subotu od 16.00 časova, a finale je na programu od 19.00 časova i u njemu se sastaju Panatinaikos i PAOK.

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