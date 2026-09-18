Košarka

Adetokumbo gledao sjajnu Zvezdu! Aris pao nakon velike drame

Александар Илић
Aleksandar Ilić

18. 09. 2026. u 20:58

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Košarkaši Crvene zvezde dočekali su Aris, Vasilisa Spanulisa. Nakon velike borbe u "Pioniru" slavio je domaćin rezultatom 91:87.

Адетокумбо гледао сјајну Звезду! Арис пао након велике драме

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Dva tima sastala su se nedavno i u Grčkoj kada je tim iz Soluna slavio 98:74. 

U prvom poluvremenu viđena je velika borba. Domaćin je dobio prvu četvrtinu rezultatom 23:21, da bi rival u drugoj četvrtini zaigrao bolje, a nakon egala i rezultatske klackalice serijom 6:0 uspeo na kraju da povede i 41:44 na velikoj pauzi. Za grčki tim večeras nastupao je Kostas Adetokumbo. 

Napadačka egzekucija bila je nešto lošija kod domaćina, dok su Grci za nijansu bili raspoloženiji. 

Sve što u prvom poluvremenu nije radilo, u drugom je kod Zvezde proradilo. Usledila je serija 10:0 Zvezde, Džons, Moneke, Nvora, rešetali su mrežicu rivala, te je brzo Zvezda preokrenula i u nastavku održavala prednost. 

Ipak, zaigrao je tim Vasilisa Spanulisa angažovano u završnici, te je na pet minuta do kraja uspeo da dođe do preokreta poenima Nenada Dimitrijevića. 

Tri puta je Dimitrijević pogađao, na drugoj strani trojku je ubacio Nvora, rezultatska klackalica viđena je u meču. 

U poslednji minut Aris je ušao uz prednost 84:83. Posle tajm-auta pogodio je treću trojku u završnici Moneke i vratio domaćinu prednost. Bila je to "tačka na i", te je na kraju Zvezda slavila 91:87. 

Džordan Nvora bio je najefikasniji sa 25 poena, Tima Moneke ubacio je 15, a Tajson Karter 10 poena. Kod Arisa Nenad Dimitrijević postigao je 16 poena.

CRVENA ZVEZDA - ARIS 91:87

DVORANA: "Aleksandar Nikolić".

CRVENA ZVEZDA: Motli 8, Džons 8, Miljenović 5, Vajler Beb 7, Batler 1, Karter 10, Izundu 4, Boldvin 3, Medarević, Nvora 25, Kramer 5, Moneke 15.

ARIS: Mitru Long 13, Robisnon Irl 11, Toliopulos 14, Dimitrijević 16, Hacilamprou, Bohoridis 1, Morgan 10, Lidel 8, Haralampopulos 6, Adetokumbo 2, Birč 6, Mokoka.

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