Adetokumbo gledao sjajnu Zvezdu! Aris pao nakon velike drame
Košarkaši Crvene zvezde dočekali su Aris, Vasilisa Spanulisa. Nakon velike borbe u "Pioniru" slavio je domaćin rezultatom 91:87.
Dva tima sastala su se nedavno i u Grčkoj kada je tim iz Soluna slavio 98:74.
U prvom poluvremenu viđena je velika borba. Domaćin je dobio prvu četvrtinu rezultatom 23:21, da bi rival u drugoj četvrtini zaigrao bolje, a nakon egala i rezultatske klackalice serijom 6:0 uspeo na kraju da povede i 41:44 na velikoj pauzi. Za grčki tim večeras nastupao je Kostas Adetokumbo.
Napadačka egzekucija bila je nešto lošija kod domaćina, dok su Grci za nijansu bili raspoloženiji.
Sve što u prvom poluvremenu nije radilo, u drugom je kod Zvezde proradilo. Usledila je serija 10:0 Zvezde, Džons, Moneke, Nvora, rešetali su mrežicu rivala, te je brzo Zvezda preokrenula i u nastavku održavala prednost.
Ipak, zaigrao je tim Vasilisa Spanulisa angažovano u završnici, te je na pet minuta do kraja uspeo da dođe do preokreta poenima Nenada Dimitrijevića.
Tri puta je Dimitrijević pogađao, na drugoj strani trojku je ubacio Nvora, rezultatska klackalica viđena je u meču.
U poslednji minut Aris je ušao uz prednost 84:83. Posle tajm-auta pogodio je treću trojku u završnici Moneke i vratio domaćinu prednost. Bila je to "tačka na i", te je na kraju Zvezda slavila 91:87.
Džordan Nvora bio je najefikasniji sa 25 poena, Tima Moneke ubacio je 15, a Tajson Karter 10 poena. Kod Arisa Nenad Dimitrijević postigao je 16 poena.
CRVENA ZVEZDA - ARIS 91:87
DVORANA: "Aleksandar Nikolić".
CRVENA ZVEZDA: Motli 8, Džons 8, Miljenović 5, Vajler Beb 7, Batler 1, Karter 10, Izundu 4, Boldvin 3, Medarević, Nvora 25, Kramer 5, Moneke 15.
ARIS: Mitru Long 13, Robisnon Irl 11, Toliopulos 14, Dimitrijević 16, Hacilamprou, Bohoridis 1, Morgan 10, Lidel 8, Haralampopulos 6, Adetokumbo 2, Birč 6, Mokoka.
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