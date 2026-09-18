Navaro obradovao zvezdaše: Evo kakva je situacija sa povređenim miljenikom Delija!

Crveno-beli savladali Aris u prijateljskom meču. FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages Tako se tim sa Malog Kalemegdana revanširao Solunjanima za poraz u prethodnom okršaju i u dvorani "Aleksandar Nikolić" slavio u drugoj kontrolnoj utakmici protiv istog rivala sa 91:87. Posle trijumfa, trener crveno-belih Ibon Navaro nije bio najsrećniji zbog samog rezultata i činjenice da se Zvezda mučila većim delom duela. - Nisam zadovoljan zbog rezultata već jer smo ispunili neke ciljeve. Izgubili smo samo pet lopti u poslednjih deset minuta. Rizikovali smo dosta, hteli smo da nametnemo naš ritam. Treba da uradimo analizu. Jedan od ciljeva je da igramo bolje u završnici, naročito u tranziciji. - rekao je Navaro. 100px;"> Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Novosti Sport (@vecernje.novosti.sport)

Španski stručnjak je dodao da ne očekuje spremnost od svojih izabranika, posle 11 odrađenih treninga.

- Ako pitate 20 trenera u Evroligi da li su spremni, svi će vam reći ne. Sa 11 treninga ne možete biti spremni. Treba nam vremena, moramo da treniramo više. Da u najboljoj mogućoj situaciji dočekamo prvi meč. Navijači nam pomažu sa ovom energijom. U najmanju ruku ćemo se nadmetati sa Žalgirisom. - kaže španski stručnjak.

Nije želeo da priča o trenutnim glavoboljama:

- Neki problemi postoje. Neki su se vratili nakon što su bili bolesni prethodnih dana. Možemo samo da cenimo igrače koji su se danas pojavili. Treba nam više igrača u formi.

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Osvrnuo se na povredu Semija Odželeja, zadobijenu na prethodnom meču sa Olimpijakosom.

- Semi je izvrnuo zglob, optimistični smo da će biti sa timom što pre. Ali, ako nije na nivou da nam pomogne, neće igrati. Ne možemo da rizikujemo jer onda ga izgubite na mesec dana. Moramo da budemo pametni. - istakao je Ibon Navaro.

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