VUČIĆ SE OBRATIO IZ UKRAJINE: Vrlo važni i sadržajni razgovori tokom samita Karpatske inicijative (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić rekao je da je tokom samita Karpatske inicijative u Ukrajini imao važne, dobre i sadržajne razgovore sa predstavnicima zemalja koje inicijativa okuplja.

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- Stvarno mislim da je bio vrlo sadržajan i vrlo dobar razgovor. Imao sam izuzetno dobre bilaterale sa premijerom Poljske Donaldom Tuskom. Posebno smo neformalno dugo razgovarali o svemu. Važno za nas, zbog evropskog puta, ali i moje spoznaje o odnosima prema Amerikancima i Evropljanima. I odličan razgovor sa Nikušorom Danom, on je značajno pomerio stvari po pitanju izgradnje auto-puta do Temišvara do Beograda i verujem i da ćemo uskoro izaći sa konkretnim zaključcima i kad i kako krećemo u izgradnju tog auto-puta. Ne samo Đerdap, razgovarali smo i o daljem povezivanju naših transmisionih sistema električne energije i o drugim stvarima, verujem da u Rumuniji možemo da imamo velikoprijatelja i da budemo bolji sa njima - rekao je Vučić novinarima u Huti.

Predsednik je istakao da sa Ukrajinom ove godine imamo 42 posto povećanja trgovniske razmene u odnosu na isti period prošle godine.

- Čak 80 posto je povećan srpski izvoz i to je najčešće roba široke potrošnje a malo su sirovine i metali. Baš sam zadovoljan. Verujem da možemo još toga da postignemo u budućnosti - rekao je on.

O Tusku

Na konstataciju novinara da je tokom konferencije za medije, dok je govorio poljski premijer Donald Tusk, na papiru napisao nešto iz njegovog izlaganja i na pitanje da li može da otkrije šta je to što je izdvojio kao najvažniji segment tokom obraćanja poljskog premijera, Vučić je rekao:

- Da sam hteo da vam kažem i pokažem to što sam napisao na papiru i to što sam rekao, ne bih stavljao ruku na usta i ne bih napisao, nego bih javno rekao. Dakle, ne želim to da prenesem. Bilo mi je interesantno da su svi, dovodeći svoje medije, imali neke primedbe na Ukrajinu. I vidim u koliko teškoj poziciji da se nađe ta zemlja... jer su i, kao što ste videli, Rumuni imali primedbe, Poljaci imali primedbe, još je neko imao primedbe. I da, govorilo se, bilo je pitanje i za mađarske primedbe. Jedino Mađari nisu prisutni od osam zemalja karpatskog regiona.

Kaže da će to što je napisao ostati između njih.

- Samo nečasni ljudi prenose takve poruke javno ili kao "mediji saznaju" šta je bilo. Nećete da saznate nikad. To je kod mene sakriveno. Tako se odnose časni, pošteni i odgovorni ljudi - kazao je Vučić.

O Ursuli fon der Lajen

Na pitanje o Ursuli fon der Lajen i njenom otkazivanju posete Beogradu i Sarajevu Vučić kaže:

- Mislim da su našli elegantan način da kažu da je to zbog izbora i u BiH i u Srbiji. Mislim da je ona mudra i pametna žena da bi imala iluzije ili da ne bi znala kakvo je javno mnenje u Srbiji. Siguran sam da to zna, šta je čija namera u to ne ulazimo. Mene zanimaju građani Srbije, oni glasaju na našim izborima i oni će moći dobro da odmere i izbaeru svoju budućnost pre svega. Izbori ni država nisu ni igračka ni nešto što je za potcenjivanje,

O izjavi Srdanovića

O izjavi Ilije Srdanovića da je "nevoljen", kaže:

- Ako mislite da ću da uzvraćam na isti način, na pamet mi ne pada. Ja sam predsednik republike i moje je da brinem i o tom gospodinu i o svima drugima. A čini mi se da te reči najviše govore o njemu. Voleo bih da samo jednom može da vidi kako izgleda kada me Vukan zagrli pa da mi onda kaže koliko sam nevoljen. Samo da to vidi. Da mu ja odgovaram na sličan način, uvredama, na pamet mi ne pada.

O povezanosti Srdanovića sa Đukanovićem

O prepisci u kojoj Vesna Medenica govori da je Ilija Srdanović čovek od poverenja Mila Đukanovića i njegov lekar, Vučić kaže:

- Mislim da je to iz telefonske prepiske, pošto je taj telefon išao na forenziku posle hapšenja Medenice. To je deo iz istrage protiv gospođe Medenice. Naravno da je originalno sve i da je tačno sve što tamo piše. Komunikacije je verodostojna i tačna. Ako mislite da treba nešto da govorim po tom pitanju, možda za koji dan, ali ne vidim da za tim ima potrebe. Ako ljudima nije jasno ko stoji sve iza određenih lista i na koji način, time što ću ja to da govorim glasno ili da posebno vičem, neće posebno tome doprineti. I ako svojim radom, rezultatima, programom i planom nismo značajno ispred, to što ću nekom da ukazujem na činjenice i govorim loše o drugome, neće mnogo da promeni. Samo sam hteo da ukažem na tehnički detalj, a inače je sve istina. Mene tu brine nešto drugo, ponašanje dela naših službi. Ne bih sada o tome da govorim, to je naša interna stvar, koja se ne tiče naše unutrašnje politike, već koja se tiče našeg odnosa prema ekstrenim službama, prema regionalnim službama i drugim stranim službama. Moraćemo značajno da snažimo naše kapacitete i mnogo ozbiljnije da pristupamo tim problemima u budućnosti.