Zvezda spremna da obraduje navijače: Fan zona pred Radnički
Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je danas da će u nedelju pred utakmicu protiv Radničkog iz Niša na zapadnoj strani stadiona "Rajko Mitić", biti organizovana specijalna fan zona za najmlađe navijače.
Kako se navodi, najmlađi navijači "crveno-belih" će od 17.30 časova moći da uživaju u druženju sa animatorima, a posebni gosti u fan zoni biće i prvotimci Zvezde.
"Biće organizovane razne igre u sportskom duhu, kao i iscrtavanje lica za najmlađe navijače našeg kluba, uz dobro poznatu zvezdašku muziku. Takođe, pozivamo sve mališane da nacrtaju crtež na temu utakmice sa Radničkim i donesu ga u fan zonu. Pet najlepših radova biće nagrađeno, a njihovi autori će tokom poluvremena izaći na glavni teren, šutirati na mali gol i imati priliku da osvoje vredne nagrade. Zvezdaši, vidimo se u nedelju da zajedno uživamo u fan zoni i Zvezdinoj utakmici", saopštio je klub iz Beograda.
Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće u nedelju od 19 časova Radnički iz Niša u 10. kolu Superlige Srbije.
Zvezda je vodeća na tabeli SLS sa 25 bodova, dok je Radnički na 11. mestu sa osam bodova i utakmicom manje.
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