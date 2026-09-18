Zvezda spremna da obraduje navijače: Fan zona pred Radnički

Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je danas da će u nedelju pred utakmicu protiv Radničkog iz Niša na zapadnoj strani stadiona "Rajko Mitić", biti organizovana specijalna fan zona za najmlađe navijače.

FOTO: FK Železničar Pančevo

Kako se navodi, najmlađi navijači "crveno-belih" će od 17.30 časova moći da uživaju u druženju sa animatorima, a posebni gosti u fan zoni biće i prvotimci Zvezde.

"Biće organizovane razne igre u sportskom duhu, kao i iscrtavanje lica za najmlađe navijače našeg kluba, uz dobro poznatu zvezdašku muziku. Takođe, pozivamo sve mališane da nacrtaju crtež na temu utakmice sa Radničkim i donesu ga u fan zonu. Pet najlepših radova biće nagrađeno, a njihovi autori će tokom poluvremena izaći na glavni teren, šutirati na mali gol i imati priliku da osvoje vredne nagrade. Zvezdaši, vidimo se u nedelju da zajedno uživamo u fan zoni i Zvezdinoj utakmici", saopštio je klub iz Beograda.

Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće u nedelju od 19 časova Radnički iz Niša u 10. kolu Superlige Srbije.

Zvezda je vodeća na tabeli SLS sa 25 bodova, dok je Radnički na 11. mestu sa osam bodova i utakmicom manje.