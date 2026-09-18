Fudbal

Detonacija u srpskom fudbalu: Prvoligaš doveo bivšeg igrača Partizana!

Новости онлине/С.С.

18. 09. 2026. u 21:28

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Nekoliko sezona igrao je za klub iz Humske.

Детонација у српском фудбалу: Прволигаш довео бившег играча Партизана!

FOTO: Novosti

Sjajnim rezultatima na otvaranju prvoligaške sezone, uprkos nikad jačoj konkurenciji, podnelo je Smederevo kandidaturu za plasman u elitni rang srpskog fudbala.

"Oklopnici" ne kriju visoke ambicije, a u skladu sa njima angažovala je novo zvučno pojačanje. Naime, nekadašnji igrač Partizana, Aleksandar Lutovac je potpisao za klub pored Tvrđave.

Foto: FK Smederevo

Prekaljeni bočni igrač stiže u redove ekipe Nenada Mijailovića sa zavidnim iskustvom nastupa na domaćoj i međunarodnoj pozornici.

Posle sezone u kruševačkom Napretku, pre toga sezone i po u IMT, nekadašnji fudbaler Rada i Partizana spustiće se u rang ispod da pomogne svojevremenom osvajaču Kupa Srbije.

Lutovac je prošao sve mlađe reprezentativne kategorije FSS, a u karijeri je odigrao 88 utakmica za Partizan i preko 230 u elitnom rangu srpskog fudbala.

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