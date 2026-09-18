GNUSAN SEKSISTIČKI KOMENATAR NOSIOCA BLOKADERSKE LISTE! Objavljena prepiska sa Iksa, evo kako se Srdanović obratio jednoj ženi! (FOTO)
OVO je samo još jedan pokazatelj da su blokaderi zaista izabrali katastrofalne kandidate za svoju listu, a svakoga dana se pokazuje ko su ti ljudi.
Na društvenoj mreži Iks pojavila se objava koja je pokazala pravo lice nosioca blokaderske liste Iliju Srdanovića.
Naime, kada je jedna korisnica pomenute mreže objavila prepisku blokadera na kojoj se vidi kako su lažni studenti lagali narod Srbije da su biciklom išli do Strazbura, Srdanović je ostavio jeziv komentar.
Prepiska je pokazala da su blokaderi za svoj "podvig" dobijali dnevnicu od 300 evra, hranu, piće, ali i kampere u kojima su usput spavali, a Ilija Srdanović je tada prokomentarisao: "Male su vam usne, trebaće vam".
Ovakav gnusan komentar koji je ostavio ispod objave jedne žene razbesneo je tada mnoge, pa je tako korisnica Nikolina Kaplarević sada podsetila na ponašanje nosioca liste lažnih studenata i pružila punu podršku ženi koja je taj komentar od dotičnog dobila.
- Kao žena, duboko osuđujem svaki seksisticki i ponižavajući odnos prema ženama. Čovek čije se ime dovodi u vezu sa neprimerenim porukama i protiv koga su, prema medijskim navodima, podnošene prijave za uznemiravanje, ne može biti simbol budućnosti i pristojne Srbije. Žene zaslužuju poštovanje, a ne uvrede i omalovažavanje. Je l se ovako obraća ženama? - upitala je Srdanovića.
-Ako ti je ovo nivo komunikacije sa ženama, onda je zaista sramota što se takav čovek uopšte nalazi na listi kandidata. Kandidat za premijera bi trebalo da zna šta su dostojanstvo i poštovanje. Ovo je samo blam! - napisala je Nikolina.
Ovo je samo još jedan pokazatelj da su blokaderi zaista izabrali katastrofalne kandidate za svoju listu, a svakoga dana se pokazuje ko su ti ljudi.
Srećom, narod Srbije zna da prepozna ko su kvalitetni ljudi koji treba da vode državu i koji za početak poštuju građane Srbije.
(24 sedam)
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