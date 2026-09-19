KAMPANJA PUNA ISTIH OBEĆANJA I OPTUŽBI: Još 15 dana borbe političara za fotelje na Opštim izborima U BiH

PROGRAMI i obećanja političara u kampanji za Opšte izbore u BiH, koji će se održati 4. oktobra kao da su precrtani od pre četiri godine.

Izbori u BiH foto CIK BiH

Ova kampanja nije donela ništa novo, političari se drže ispraznih fraza o boljem životu, investicijama i nacionalnom naboju, kažu sagovornici "Novosti".

Velizar Antić, politički analitičar, kaže da kampanja do sada protiče potpuno očekivano i standardno u RS.

- Vlast nema mnogo razloga da se pohvali sa rezultatima svoga rada kako u prethodne četiri, tako i punih 20 godina koliko su u kontinuitetu na tim pozicijama. Veliki broj ljudi koji je napustio Srpsku najbolje govori u prilog tezi kako je vlast radila u prethodnom periodu. Životni standard građana je jako loš i ubedljivo smo na dnu evropskog standarda zajedno sa Albanijom, Severnom Makedonijom i Moldavijom - kaže Antić.

Zbog tog razloga, kako navodi, potpuno očekivano, vlast se okreće nacionalnim temama, zastrašivanjem i plašenjem naroda.

- U tome im u dobroj meri pomažu i bošnjački političari čije su izjave u predizbornoj kampanji otvoreno ratnohuškačke. Tako su oni koji su u koaliciji bili na vlasti u prethodne četiri godine na državnom nivou zbog jako loših rezultata na ekonomskom i svakom drugom polju, sada kod svog biračkog tela u prvi plan nameću nacionalne teme i na taj način pokušaju da ostanu na vlasti - pojašnjava Antić.

Opozicija VELIZAR Antić navodi da je u opozicionom bloku bilo poprilično rasulo i to tokom pregovora oko zajedničkog kandidata. - Malo su se strasti smirile, međutim odnosi su u velikoj meri narušeni. Mislim da u samoj opoziciji nisu svi razumeli da je centralna borba na sledećim izborima borba koja će se odvijati u duelu Blanuša - Minić - kaže Antić.

On kaže da je Milorad Dodik centralna figura vladajuće koalicije, pa imamo osećaj da je on kandidat za koga se glasa, a da je Savo Minić slučajno u poziciji da je njegovo ime na glasačkom listiću.

- Potpuno je jasno da je glas za Minića u suštini glas za Dodika i za ostanak stvari kao što su bile i do sada - ističe Antić.

Tanja Topić, politički analitičar ističe da je kampanja dosadna, neinventivna, ne izlazi iz do sada uspostavljenog okvira, kritike opozicije prema vlastima zbog korupcije i zloupotrebe moći i položaja, te javnih resursa, pri čemu i jedni i drugi nude reciklirana obećanja, šarene laže koje obećavaju po ko zna koji put i drže građane zatočenicima prošlosti, bez vizije o budućnosti.

- I kad se upali koja iskrica između centralnih figura političkih stranaka vrlo brzo se završi, što kroz performanse, što na društvenim mrežama. Ono što nedostaje jeste entuzijazam i političkih stranaka ali i samih građana - kaže Topićeva.