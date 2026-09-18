Tektonske promene na Malom Kalemegdanu! Posle pobede nad Arisom, Zvezda raspustila Skupštinu!
To je potvrdio i prvi čovek kluba s Malog Kalemegdana.
Dok je Crvena zvezda igrala prijateljsku utakmicu protiv Arisa, u kojoj je slavila, iznenada se pojavila jedna vest!
Naime, Skupština tima s Malog Kalemegdana u skladu sa izbornim procesom koji sledi, i statutom kluba - raspuštena je, stoji u Zvezdinom saopštenju!
Petogodšinji mandat ovog saziva Skupštine okončan, a izbor novih članova će biti objavljen u predviđenom roku do kraja kalendarske godine. Dok se to ne desi, izbornim procesom rukovodiće komisija koju čine predsednik kluba Željko Drčelić, dosadašnji predsednik Skupštine Ljuba Milić i Živorad Vasić, predsednik UO kluba.
Zajedno sa članovima Skupštine, mandat je okončan i predsednik Skupštine Ljubi Miliću, potpredsednicima Zoranu Miloševiću i Dragiši Vučiniću.
- Želim da se zahvalim ljudima koji su vodili Skupštinu u prethodnom sazivu na svemu što su učinili za klub ne samo u prethodnom sazivu. Za njih su vrata Crvene zvezde uvek otvorena. Želim im puno zdravlja, poslovnih uspeha i naravno, očekujem ih na utakmicama Crvene zvezde već od narednog četvrtka, takođe koristim ovu priliku da se zahvalim i svim članovima ovog saziva Skupštine na saradnji i angažmanu koji su pokazali u prethodnom periodu. - rekao je Željko Drčelić, predsednik KK Crvena zvezda na kraju sednice, uručivši prigodne poklone zaslužnima, koji su vodili Skupštinu tokom dosadašnjeg mandata.
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