Košarka

Alimpijević bez velikog pojačanja: Bešiktaš susepndovao ugovor igraču

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

11. 09. 2026. u 18:35

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BEŠIKTAŠ i Dušan Alimpijević našli su se u problemu pred početak nove sezone.

Алимпијевић без великог појачања: Бешикташ сусепндовао уговор играчу

Photo: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia

Naime, ugovor letnjeg pojačanja Madija Sisoka je suspendovan. Dve strane su sporazumno došli do zaključka da zamrznu ugovor zbog zdravstvenog problema koji je igrač imao.

- Ugovor potpisan sa Madijem Sisokom, koji se našem muškom košarkaškom timu pridružio 3. jula 2026. godine, biće, po obostranom dogovoru, zamrznut zbog zdravstvenog problema sa kojim se igrač suočio. Zdravstveno stanje Madija Sisoka prati naš medicinski tim, a njegov ugovor će biti ponovo aktiviran nakon što se zdravstveni problem reši. Ovo saopštavamo radi obaveštavanja javnosti - piše na sajtu KK Bešiktaš.

Klub iz Istanbula su ovog leta pojačali: Venjen Gebrijel, David Dežulijus, Judžin Omoruji, Džejlen Noel, Dahuan Žefris, Madi Sisoko, Skoti Vilbekin, Metedžan Birsen i Furkan Korkmaz.

Bešiktaš prvu utakmicu u Evroligi igra kao domaćin u petak 25. septembra protiv Valensije.

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