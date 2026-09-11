Brat mu je letos postao svetski prvak sa Španijom, a on je izabrao zemlju svojih predaka: Sada je rekao zbogom i "crnim zvezdama"
Injaki Vilijams objavio je da se povlači iz reprezentacije Gane, čime je završio kratku epizodu koja je počela 2022. godine.
Napadač Atletika iz Bilbaa poručio je da odlazi srećan i ponosan, miran jer zna da je svaki put kada je obukao dres „Crnih zvezda“ dao sve od sebe.
- Osećam da je došao trenutak da završim svoju etapu u reprezentaciji Gane. Odlazim srećan, ponosan i miran, znajući da sam dao sve od sebe svaki put kada sam nosio ovaj dres - naveo je Vilijams u saopštenju objavljenom na Instagramu.
Vilijams je prethodno nastupao za reprezentaciju Španije, za koju je debitovao 2016. godine. Ipak, u julu 2022. odlučio je da predstavlja zemlju svojih korena, a prvi poziv u reprezentaciju Gane dobio je u septembru iste godine za prijateljske utakmice protiv Brazila i Nikaragve.
Debi za Ganu upisao je 23. septembra 2022. na stadionu Okean u Avru protiv Brazila. Gana je tada poražena sa 3:0, a Vilijams je ušao u igru na poluvremenu umesto Kamaldina Sulejmane.
- Gana mi je dala mnogo više od fudbala. Omogućila mi je da se vratim kući, osetim još veću povezanost sa svojim korenima i doživim ogroman ponos predstavljajući svoju zemlju i noseći ovu zastavu na grudima - poručio je napadač.
- Od srca hvala svima koji su bili deo ovog puta i na svoj ljubavi koju su mi uvek pokazivali. Gana će zauvek biti deo mene. Nastaviću da podržavam reprezentaciju. Kao jedan od vas, gde god da budem - dodao je Vilijams.
Njegov mlađi brat Niko nastupa za reprezentaciju Španije i bio je deo rostera koji je osvojio nedavno završeni Mundijal. Ulazio je u igru na pet mečeva uključujući i finale u kome je odigrao poslednjih 15 minuta regularnog toka i oba produžetka.
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