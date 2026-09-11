Fudbal

Brat mu je letos postao svetski prvak sa Španijom, a on je izabrao zemlju svojih predaka: Sada je rekao zbogom i "crnim zvezdama"

Olja Mrkić

11. 09. 2026. u 17:18

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Injaki Vilijams objavio je da se povlači iz reprezentacije Gane, čime je završio kratku epizodu koja je počela 2022. godine.

Брат му је летос постао светски првак са Шпанијом, а он је изабрао земљу својих предака: Сада је рекао збогом и црним звездама

FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Napadač Atletika iz Bilbaa poručio je da odlazi srećan i ponosan, miran jer zna da je svaki put kada je obukao dres „Crnih zvezda“ dao sve od sebe.

- Osećam da je došao trenutak da završim svoju etapu u reprezentaciji Gane. Odlazim srećan, ponosan i miran, znajući da sam dao sve od sebe svaki put kada sam nosio ovaj dres - naveo je Vilijams u saopštenju objavljenom na Instagramu.

Vilijams je prethodno nastupao za reprezentaciju Španije, za koju je debitovao 2016. godine. Ipak, u julu 2022. odlučio je da predstavlja zemlju svojih korena, a prvi poziv u reprezentaciju Gane dobio je u septembru iste godine za prijateljske utakmice protiv Brazila i Nikaragve.

Debi za Ganu upisao je 23. septembra 2022. na stadionu Okean u Avru protiv Brazila. Gana je tada poražena sa 3:0, a Vilijams je ušao u igru na poluvremenu umesto Kamaldina Sulejmane.

- Gana mi je dala mnogo više od fudbala. Omogućila mi je da se vratim kući, osetim još veću povezanost sa svojim korenima i doživim ogroman ponos predstavljajući svoju zemlju i noseći ovu zastavu na grudima - poručio je napadač.

- Od srca hvala svima koji su bili deo ovog puta i na svoj ljubavi koju su mi uvek pokazivali. Gana će zauvek biti deo mene. Nastaviću da podržavam reprezentaciju. Kao jedan od vas, gde god da budem - dodao je Vilijams.


Njegov mlađi brat Niko nastupa za reprezentaciju Španije i bio je deo rostera koji je osvojio nedavno završeni Mundijal. Ulazio je u igru na pet mečeva uključujući i finale u kome je odigrao poslednjih 15 minuta regularnog toka i oba produžetka.
 

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