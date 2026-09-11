Zvezda se hitno oglasila: Sve zbog Dejana Stankovića!

Bivši trener crveno-belih neslavno završio drugi mandat na trenerskoj klupi kluba u kome se igrački proslavio.

FOTO: FK Crvena zvezda

Crvena zvezda je tekuću sezonu počela na klupi sa Dejanom Stankovićem, ali je legendarni ubrzo odlučio da napusti klub sa Marakane.

Ispadanje u kvalifikacijama za Ligu šampiona od Hapoel Ber Ševe iz Izraela, prelilo je "kap u čaši", pa je napustio ekipu, a crveno-bele preuzeo Španac Albert Rijera.

Ovo je bio njegov drugi mandat na klupi Crvene zvezde, a i on je završen napuštanjem ekipe, kao što je uradio posle kvalifikacija za isto takmičenje i meča protiv Makabija iz Tel Aviva. Tad je takođe podneo ostavku i kasnije ga je put vodio u Italiju, Mađarsku i Rusiju.

Uprkos slabom učinku na Marakani kao trener, Stanković je igračka legenda ove ekipe, koji je ponikao u crveno-belom pre nego je otišao put Italije i postao institucija Intera.

Nekadašnji fudbaler i šef stručnog štaba Crvene zvezde, kapiten, legenda srpskog, italijanskog i evropskog fudbala - Dejan Stanković danas proslavlja 48. rođendan. Tokom igračke karijere Zvezdin legendarni fudbaler je beležio sjajne rezultate, a u dva mandata je predvodio naš klub kao glavni trener. Srećan rođendan! 🔴⚪️ #fkcz — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) September 11, 2026

Zbog toga je Crvena zvezda odlučila da se oglasi zbog "Dekija", ali da mu čestita rođendan ovoga puta.

- Nekadašnji fudbaler i šef stručnog štaba Crvene zvezde, kapiten, legenda srpskog, italijanskog i evropskog fudbala - Dejan Stanković danas proslavlja 48. rođendan. Tokom igračke karijere Zvezdin legendarni fudbaler je beležio sjajne rezultate, a u dva mandata je predvodio naš klub kao glavni trener. Srećan rođendan - stoji u poruci kluba sa Marakane.

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