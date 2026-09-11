BUKTI RAT NA BLISKOM ISTOKU: Huti uz podršku Irana zauzeli luku Moka na Crvenom moru
JEMENSKE snage Huta zauzele su luku Moka na obali Crvenog mora, čime su značajno proširile svoju kontrolu nad strateški važnim moreuzom Bab el Mandeb.
Napredovanje ove grupe duž obale odvijalo se uz podršku i instrukcije iranske Islamske revolucionarne garde (IRGC), prenosi Rojters.
Izvori iz međunarodno priznate vlade Jemena i regionalne diplomate rekli su ovoj agenciji da su iranski stručnjaci pomogli u planiranju operacije i snabdeli Hute oružjem i obaveštajnim podacima.
Zauzimanje luke olakšano je širokom upotrebom novih vrsta naoružanja, uključujući bespilotne letelice koje su Huti nabavili putem krijumčarskih mreža.
Gubitak kontrole nad gradom Moka predstavlja novu pretnju po međunarodni pomorski saobraćaj, jer omogućava Hutima da efikasnije gađaju i ometaju kretanje civilnih i vojnih plovila u Crvenom moru.
Kontrola nad ovom važnom pomorskom rutom takođe vrši pritisak na globalne cene nafte.
militarnyi.com
BONUS VIDEO - EV DAYS 2026 dani električnih vozila u Novom Sadu
Preporučujemo
LONDON UPOZORAVA: Huti ponovo rasplamsali rat i ugrozili Crveno more!
10. 09. 2026. u 17:30
HUTI UDARILI U CRVENOM MORU: Rakete pogodile saudijski vojni brod i četiri plovila
17. 08. 2026. u 15:11
ESKALACIJA U CRVENOM MORU: Zašto Rijad okuplja pomorsku koaliciju i šta to znači za Jemen?
16. 08. 2026. u 19:45
HUTI NADOMAK KLjUČNOG OSTRVA: Ako padne Bab el Mandeb, svet će platiti visoku cenu
10. 09. 2026. u 20:11
Od sletanja na Mesec do 11. septembra: Zašto ljudi veruju u teorije zavere
2026-09-11 14:40:00
Rusija diže tenzije na Baltiku: Biće meta ako rasporedi nuklearno oružje
2026-09-11 11:06:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Srbiju čeka liga nacija: Evo koliko kostaju ulaznice za mečeve protiv Grčke i Holandije
Reprezentaciju Srbije čekaju mečevi protiv Grčke i Holandije, a od petka, 11. septembra, počinje prodaja pojedinačnih ulaznica za prve dve utakmice kao i paketa ulaznica koji obuhvataju oba septembarska meča na stadionu „Rajko Mitić“ u Beogradu.
11. 09. 2026. u 12:43
Pavle na KiM - Albanac ga ščepao za bradu i UDARIO mu dva šamara: Patrijarhova reakcija u policiji govori o njegovoj veličini
REAKCIJA patrijarha pavla kada mu je Albanac udario 2 šamara i danas se prepričava.
11. 09. 2026. u 08:24
Komentari (0)