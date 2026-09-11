Svet

BUKTI RAT NA BLISKOM ISTOKU: Huti uz podršku Irana zauzeli luku Moka na Crvenom moru

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

11. 09. 2026. u 21:41

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JEMENSKE snage Huta zauzele su luku Moka na obali Crvenog mora, čime su značajno proširile svoju kontrolu nad strateški važnim moreuzom Bab el Mandeb.

БУКТИ РАТ НА БЛИСКОМ ИСТОКУ: Хути уз подршку Ирана заузели луку Мока на Црвеном мору

Profimedia

Napredovanje ove grupe duž obale odvijalo se uz podršku i instrukcije iranske Islamske revolucionarne garde (IRGC), prenosi Rojters.

Izvori iz međunarodno priznate vlade Jemena i regionalne diplomate rekli su ovoj agenciji da su iranski stručnjaci pomogli u planiranju operacije i snabdeli Hute oružjem i obaveštajnim podacima.

Foto: printskrin militarnyi.com

Zauzimanje luke olakšano je širokom upotrebom novih vrsta naoružanja, uključujući bespilotne letelice koje su Huti nabavili putem krijumčarskih mreža.

Gubitak kontrole nad gradom Moka predstavlja novu pretnju po međunarodni pomorski saobraćaj, jer omogućava Hutima da efikasnije gađaju i ometaju kretanje civilnih i vojnih plovila u Crvenom moru.

Kontrola nad ovom važnom pomorskom rutom takođe vrši pritisak na globalne cene nafte.

militarnyi.com

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