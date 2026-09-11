Fudbal

Partizanov biser lider među fudbalskim talentima u regionu

Александар Илић
Aleksandar Ilić

11. 09. 2026. u 18:24

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Srpski klubovi, posebno Partizan imaju razloga za zadovoljstvo nakon poslednjeg istraživanja Fudbalske opservatorije (CIES).

Партизанов бисер лидер међу фудбалским талентима у региону

Foto: Depositphotos

Po najnovijem istraživanju tri od četiri prva mesta na tabeli učinka mlađih igrača od 23 godine nose igrači superligaških klubova. 

Prvo mesto pripalo je perspektivnom defanzivcu Partizana – Vukašinu Đurđeviću. Štoper crno-belih ostvario je rezultat 1,64, odnosno njegov učinak je za toliko veći od proseka igrača u ligi u kojoj se takmiči.

Đurđević je tako ostavio iza sebe konkurenciju iz tri zemlje i zauzeo sam vrh regionalne liste.

Iza njega se našao još jedan predstavnik srpskog fudbala – talentovani Nemanja Vidojević iz Železničara iz Pančeva, sa rezultatom 1,63. Podijum kompletira Slovenac Tilen Letonja, fudbaler Celja, sa 1,61.

Odmah iza momka iz Slovenije koji obećava našao se biser Crvene zvezde, Stefan Gudelj, čiji je rezultat 1.58.

Među srpskim igračima tu su još trojica momaka sa indeksom 1,43 – Milan Kolarević i Petar Sukačev iz Vojvodine, odnosno Uroš Miladinović iz Čukaričkog.

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