MEDVEDEV DEMASKIRAO ZAPAD: Izmišljaju rusku pretnju da bi ubacili milijarde u rat

ZAMENIK predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je danas da su glasine o planovima Rusije da napadne Evropu jednako besmislene kao i tvrdnje da se u Rusiji priprema nova mobilizacija.

Foto: Ekaterina Shtukina, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

- Glasine da Rusija priprema neke akcije protiv Evrope ili da uopšte želi da napadne Evropu jednako su besmislene kao i priče o mobilizaciji. Nemamo nikakve vojne ciljeve u odnosu na Evropu - rekao je Medvedev tokom radne posete Severozapadnom federalnom okrugu Rusije, prenosi Interfaks.

On je ocenio da su tvrdnje da će Rusija "svakog časa napasti Evropu" namenjene, s jedne strane, opravdavanju pomoći Ukrajini, a s druge strane, ostvarivanju onoga što se naziva "geopolitičkim porazom Rusije".

Medvedev je rekao da je Rusija polazila od toga da sa evropskim zemljama "nema šta da deli" i da je uvek bila spremna za ekonomsku saradnju.

- Da bi objasnili zašto troše milijarde dolara i evra na Ukrajinu, koja je Evropljanima praktično nepoznata, oni, naravno, izmišljaju pretnju od Rusije. Tema ruske pretnje najbolji je način da se obezbedi novac za nastavak rata - rekao je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije.

Govoreći o glasinama o novoj mobilizaciji u Rusiji, Medvedev je rekao da za njom nema potrebe i ustvrdio da ih Ukrajina širi zbog, kako je naveo, niske popunjenosti ukrajinskih jedinica.

- Mogu odgovorno da kažem: nemamo bilo kakvu potrebu za mobilizacijom - rekao je Medvedev, dodajući da je tempo popunjavanja vojske na osnovu ugovora u okvirima, pa čak i iznad nivoa koji je bio predviđen za početak septembra.

On je ocenio i da su glasine o skoroj mobilizaciji usmerene na uznemiravanje stanovništva uoči izbora za Državnu dumu.

- Sve je to laž, obmana i provokacija, samo da bi se uznemirilo stanovništvo, posebno uoči izbora za Državnu dumu. Rukovodstvo zemlje nema nikakve planove u vezi sa tim -zaključio je Medvedev.

(Tanjug)

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