EU "ODREŠILA KESU" ZA UKRAJINU: Evo koliko milijardi za rakete, dronove i „patriote“

EVROPSKI komesar za odbranu i svemir Andrijus Kubilijus izjavio je da je Evropska komisija odobrila danas novi paket pomoći Ukrajini vredan 6,1 milijardu evra, koji, između ostalog, predviđa nabavku presretačkih raketa PAC-3 za sisteme protivvazdušne odbrane "patriot".

PJF Military Collection / Alamy / Profimedia

- Komisija je danas zvanično odobrila 6,1 milijardu evra za Ukrajinu za protivvazdušnu odbranu, dronove i rakete iz zajma za podršku Ukrajini. Ovo je zaista veoma važan korak napred. Mnogo smo radili sa državama članicama i Ukrajinom kako bismo ostvarili ovaj cilj - rekao je Kubilijus na konferenciji za novinare u Briselu, prenosi Ukrinform.

On je ocenio da je odluka ključna za očuvanje borbene sposobnosti ukrajinske vojske i zaštitu ključne infrastrukture od ruskih napada.

Prema njegovim rečima, odobreni paket omogućiće Ukrajini da hitno nadoknadi nedostatak preciznog naoružanja i raketa za sisteme "patriot", zahvaljujući izuzecima od standardnih pravila nabavke.

- Ova odluka zvanično omogućava Ukrajini da nabavlja rakete PAC-3 za sisteme 'patriot' - rekao je Kubilijus, navodeći da paket uključuje pet izuzetaka od uobičajenih uslova nabavke - tri za dronove i komponente ukrajinske proizvodnje koje premašuju cenovne pragove i dva za opremu proizvedenu u SAD, uključujući rakete PAC-3.

Kubilijus je istakao da je brzina isporuke trenutno od presudnog značaja i da bi saradnja EU i Ukrajine trebalo da obezbedi kontinuirano snabdevanje potrebnim naoružanjem.

Govoreći o rokovima isporuke raketa PAC-3, on je rekao da saveznici traže fleksibilna rešenja kako bi se ukrajinske potrebe zadovoljile odmah, odnosno do trenutka kada nove količine budu izašle iz proizvodnih pogona.

- Pitanje je sada da li možemo da postignemo dogovor sa državama članicama koje već imaju rakete PAC-3 u svojim zalihama da ih sada pošalju Ukrajini, a da ih potom nadomeste u skladu sa ukrajinskim sporazumima za 2027. godinu - rekao je evropski komesar za odbranu i svemir.

Odobrenom odlukom Evropska unija je u potpunosti raspodelila ovogodišnjih planiranih 28,3 milijarde evra za finansiranje odbrane Ukrajine u okviru Zajma za podršku Ukrajini (Ukraine Support Loan), navodi Ukrinform.

Evropska komisija trenutno razmatra zahtev za isplatu naredne tranše od 4,7 milijardi evra, nakon što je prethodno Ukrajini već prebačeno 8,3 milijarde evra.

Prema procenama Evropske komisije, Ukrajini je godišnje potrebno oko 2.000 presretačkih raketa PAC-3 za sisteme "patriot" radi odbrane od balističkih napada, dok se njihova proizvodnja na globalnom nivou tek postepeno povećava.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja