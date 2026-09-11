Haos u Fenerbahčeu! Trener pobegao sa klupe, predsednik objasnio šta se sve desilo

Veliku prašinu u turskom fudbalu izazvao je Ismail Kartal, koji je odlučio da napusti tim svega tri meseca nakon dolaska na klupu istanbulskog kluba.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Uprava kluba na današnjoj sednici prihvatila je njegov odlazak.

Kartal je odluku saopštio u četvrtak, nakon remija sa Romom u Ligi šampiona (1:1). On je izašao na pres konferenciju i obrazložio da napušta klub.

Fenerbahče je prvobitno odbio da prihvati njegovu ostavku i pokušao je da ga ubedi da ostane, ali u tome nije uspeo. Kartal se u petak nije pojavio na treningu uoči utakmice turske Superlige protiv Gazijantepa.

Prema navodima turskih medija, ekipu će privremeno voditi pomoćni trener Dirk Kujt.

Predsednik Fenerbahčea Aziz Jildirim izjavio je da je Kartal bio uznemiren nakon što ga je jedan navijač tokom utakmice protiv Rome pogodio flašom vode, kao i zbog niza objava na društvenim mrežama.

- Videli ste u kakvom je stanju bio Ismail. Da li čovek može da izdrži toliki pritisak? Bacili su flašu na njegovu glavu. Videli smo to i zbog toga je uznemiren, rekao je Jildirim.

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