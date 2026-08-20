Fudbal

KAO GROM IZ VEDRA NEBA - SREĆA POGLEDALA PARTIZAN! Hetafe oslabljen u duelu sa crno-belima

Filip Milošević

20. 08. 2026. u 18:03

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Fudbaleri Hetafea izaći će bez Marija Martina, ključnog igrača sredine terena na prvi meč plej-ofa kvalifikacija za Ligu konferencije protiv Partizana koji je na programu od 21 čas.

КАО ГРОМ ИЗ ВЕДРА НЕБА - СРЕЋА ПОГЛЕДАЛА ПАРТИЗАН! Хетафе ослабљен у дуелу са црно-белима

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Španski vezista doživeo je povredu kvadricepsa u ubedljivom porazu od Alavesa (3:0) na otvaranju Primere. Nije uspeo da se oporavi, pa će crno-beli imati veće šanse u borbi za posed.

U pitanju je 22-godišnji đak Real Madrida, koji je ovog leta prešao na Koliseum za 3.500.000 evra.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

LAK ZADATAK ZA ATLETIKO: Novajlija nema šta da traži na Metropolitanu
Tip fudbal

0 7

LAK ZADATAK ZA ATLETIKO: Novajlija nema šta da traži na "Metropolitanu"

Atletiko Madrid novu sezonu La Lige otvara na svom "Metropolitanu" protiv povratnika u elitni rang, Malage (21.00). Ekipa Dijega Simeonea želi da odmah pokaže da je spremna za ozbiljniji napad na vrh tabele nakon razočaravajućeg četvrtog mesta prošle sezone, dok će gosti biti zadovoljni opstankom u Primeri, mada neće biti lak zadatak to i ostvariti.

19. 08. 2026. u 07:30

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PRE FUTE, MARINA JE VOLELA NJEGA: Napisala mu najlepše pesme koje su postale vanvremenski hitovi

PRE FUTE, MARINA JE VOLELA NjEGA: Napisala mu najlepše pesme koje su postale vanvremenski hitovi