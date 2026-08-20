KAO GROM IZ VEDRA NEBA - SREĆA POGLEDALA PARTIZAN! Hetafe oslabljen u duelu sa crno-belima

Fudbaleri Hetafea izaći će bez Marija Martina, ključnog igrača sredine terena na prvi meč plej-ofa kvalifikacija za Ligu konferencije protiv Partizana koji je na programu od 21 čas.

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Španski vezista doživeo je povredu kvadricepsa u ubedljivom porazu od Alavesa (3:0) na otvaranju Primere. Nije uspeo da se oporavi, pa će crno-beli imati veće šanse u borbi za posed.

U pitanju je 22-godišnji đak Real Madrida, koji je ovog leta prešao na Koliseum za 3.500.000 evra.