Politika

VUČIĆ PORUČIO RUTEU: Ne otvarajte most na Ibru - Predsednik otkrio šta očekuje od generalnog sekretara NATO

В.Н.

20. 08. 2026. u 19:44

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostujući u Dnevniku 2 Radio-televizije Srbije, govorio je o otvaranju mosta na Ibru između Severne i Južne Kosovske Mitrovice i odnosu sa generalnim sekretarom NATO-a Majkom Ruteom.

ВУЧИЋ ПОРУЧИО РУТЕУ: Не отварајте мост на Ибру - Председник открио шта очекује од генералног секретара НАТО

FOTO: Printskrin/RTS

Posle najave da će biti otvoren most na Ibru između Severne i Južne Kosovske Mitrovice, predsednik države Aleksandar Vučić je uputio pismo generalnom sekretaru NATO-a Majku Ruteu u kom, između ostalog, traži da se most ne otvara.

Vučić je rekao da očekuje reakciju narednih dana i nada se odgovoru Rutea.

- Imamo vrlo korektan odnos uzajamnog poštovanja. Imali smo veoma dobar razgovor u Parizu. Sedeli smo jedan pored drugog, pa smo gotovo celo veče mogli da razgovaramo. Verujem da Rute želi da osigura bezbednost za sve ljude na Balkanu i, u skladu sa tim, sam je tražio poštovanje prava Srba i ispunjavanje sporazuma iz Brisela. Da je osnovana Zajednica srpskih opština ništa od ovog ne bi bilo. Most na Ibru je bio deo dijaloga, a sad žele da ga izmeste jer im je problem što Srbina ne želi da prizna tzv. Kosovo - kazao je on.

Govorio je još o Ruteovom shvatanju politike.

- On, takođe, voli da čuje i sluša. Dovoljno je pametan da, kada ga svi teraju u sukob sa Trampom, on ne ide u sukob. Verujem da će racionalno postupati - uveren je Vučić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PRERANO POVLAČENJE KFOR-A: Evo koje je Vučić probleme izneo u pismu Ruteu
Politika

0 4

PRERANO POVLAČENJE KFOR-A: Evo koje je Vučić probleme izneo u pismu Ruteu

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je u pismu generalnom sekretaru Natoa Marku Ruteu, koje je danas poslao, izrazio duboku zabrinutost zbog odluke Kfora da se povuče sa mosta na Ibru i uključi Kosovsku policiju u „bezbednosnu arhitekturu“ u oblasti manastira Visoki Dečani. Istakao je da je do tog poteza došlo preuranjeno i da bezbednosne procene Kfora nisu adekvatno prepoznale sve rizike po bezbednost srpskog i drugog nealbanskog stanovništva na severu Kosova, kao i po bezbednost manastira koji je biser srpske i svetske kulturne baštine.

20. 08. 2026. u 19:08

Politika
Tenis
Fudbal
MLADENCI POGINULI NA MEDENOM MESECU U GRČKOJ: Helikopter se srušio i eksplodirao

MLADENCI POGINULI NA MEDENOM MESECU U GRČKOJ: Helikopter se srušio i eksplodirao