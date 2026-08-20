VUČIĆ PORUČIO RUTEU: Ne otvarajte most na Ibru - Predsednik otkrio šta očekuje od generalnog sekretara NATO
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostujući u Dnevniku 2 Radio-televizije Srbije, govorio je o otvaranju mosta na Ibru između Severne i Južne Kosovske Mitrovice i odnosu sa generalnim sekretarom NATO-a Majkom Ruteom.
Posle najave da će biti otvoren most na Ibru između Severne i Južne Kosovske Mitrovice, predsednik države Aleksandar Vučić je uputio pismo generalnom sekretaru NATO-a Majku Ruteu u kom, između ostalog, traži da se most ne otvara.
Vučić je rekao da očekuje reakciju narednih dana i nada se odgovoru Rutea.
- Imamo vrlo korektan odnos uzajamnog poštovanja. Imali smo veoma dobar razgovor u Parizu. Sedeli smo jedan pored drugog, pa smo gotovo celo veče mogli da razgovaramo. Verujem da Rute želi da osigura bezbednost za sve ljude na Balkanu i, u skladu sa tim, sam je tražio poštovanje prava Srba i ispunjavanje sporazuma iz Brisela. Da je osnovana Zajednica srpskih opština ništa od ovog ne bi bilo. Most na Ibru je bio deo dijaloga, a sad žele da ga izmeste jer im je problem što Srbina ne želi da prizna tzv. Kosovo - kazao je on.
Govorio je još o Ruteovom shvatanju politike.
- On, takođe, voli da čuje i sluša. Dovoljno je pametan da, kada ga svi teraju u sukob sa Trampom, on ne ide u sukob. Verujem da će racionalno postupati - uveren je Vučić.
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