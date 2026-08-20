Košarka

KOREOGRAFIJA DELIJA: Evo kako su najvatrenije pristalice ispratile crveno-bele na teren protiv Plzena (VIDEO)

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20. 08. 2026. u 20:07

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Fudbaleri Crvene zvezde i Plzen od 20 časova igraju prvi meč plej-ofa kvalifikacija za Ligu Evrope u Beogradu.

КОРЕОГРАФИЈА ДЕЛИЈА: Ево како су најватреније присталице испратиле црвено-беле на терен против Плзена (ВИДЕО)

Foto: Mario Marić

"Delije" su dočekale izlazak igrača na teren uz koreografiju koja se vezuje za pesmu "još kao dete ja naš'o sam put''.

Evo kako je to izgledalo:

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