KOREOGRAFIJA DELIJA: Evo kako su najvatrenije pristalice ispratile crveno-bele na teren protiv Plzena (VIDEO)

Fudbaleri Crvene zvezde i Plzen od 20 časova igraju prvi meč plej-ofa kvalifikacija za Ligu Evrope u Beogradu.

Foto: Mario Marić

"Delije" su dočekale izlazak igrača na teren uz koreografiju koja se vezuje za pesmu "još kao dete ja naš'o sam put''.

Evo kako je to izgledalo: