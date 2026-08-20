KOREOGRAFIJA DELIJA: Evo kako su najvatrenije pristalice ispratile crveno-bele na teren protiv Plzena (VIDEO)
Fudbaleri Crvene zvezde i Plzen od 20 časova igraju prvi meč plej-ofa kvalifikacija za Ligu Evrope u Beogradu.
"Delije" su dočekale izlazak igrača na teren uz koreografiju koja se vezuje za pesmu "još kao dete ja naš'o sam put''.
Evo kako je to izgledalo:
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