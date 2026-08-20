VELIKO POJAČANJE ZA ŽELJKA OBRADOVIĆA: Legenda Panatinaikosa se vratila kući!

Majk Batist ponovo je u Atini. Nekadašnji miljenik navijača Panatinaikosa priključio se stručnom štabu grčkog velikana i u naredne tri godine biće jedan od najbližih saradnika Željka Obradovića.

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Za Batista je ovo treći dolazak u klub, ali prvi u trenerskoj ulozi. Pre povratka u Grčku, Amerikanac je tri sezone radio u NBA ligi kao pomoćnik Darku Rajakoviću u Toronto Reptorsima, gde je dodatno usavršavao trenerski zanat.

Njegova veza sa Panatinaikosom posebno je snažna. Kao igrač je u dva navrata nosio zeleni dres i ukupno proveo deset sezona u atinskom klubu, tokom kojih je izrastao u jednu od njegovih najvećih legendi.

Batist je sa Panatinaikosom osvojio čak 19 trofeja. Posebno se izdvajaju tri titule Evrolige, osvojene 2007, 2009. i 2011. godine. Uz to, devet puta je bio šampion Grčke, dok je sedam puta podizao pehar nacionalnog kupa.

Sada će svoje bogato iskustvo preneti na novu generaciju igrača, a saradnja sa Obradovićem predstavlja svojevrsni povratak na mesto najvećih uspeha. Njih dvojica su već zajedno ispisivali istoriju Panatinaikosa, a sada će to pokušati da ponove iz trenerskih uloga.

Obradović u Batistu dobija saradnika koji izuzetno dobro poznaje klub, njegove ambicije i specifičnosti rada u Atini, ali i čoveka koji iza sebe ima tri godine iskustva u najjačoj košarkaškoj ligi sveta.

Panatinaikos će novu sezonu Evrolige otvoriti 24. septembra na domaćem terenu protiv Pariza. Biće to ujedno prilika za navijače da prvi put na delu vide novi tim i stručni štab predvođen Obradovićem, uz povratnika Batista kao jedno od poznatih lica na klupi.