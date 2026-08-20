FRANCUSKA SLAVI: Zamenik kapitena "trikolora" će ipak igrati na Evropskom prvenstvu!
JEDAN od najboljih odbojkaša sveta, Trevor Kleveno spreman je za Evropsko prvenstvo!
Sjajni primač se oporavio od povrede zglova i stavio se na raspolaganje selektoru Andrei Đaniju za naredno Evropsko prvenstvo.
Kleveno je zbog povrede propustio završni deo intekontinentalne faze Lige nacija, bio je pod upitnikom za nastavak reprezentativne sezone, ali oporavio se na vreme i spreman je da povuče Francusku na najbnitijem ovosezonskom takmičenju.
Pored povratka zamenika kapitena u tim, sjajna vest za Francuze je što se od povrede oporavio i korektor Teo For koji će takođe nastupiti na Evropskom prvenstvu.
Iako nisu među glavnim favoritima na takmičenju, "galski petlovi" se nadaju da će se umešati u borbu za medalju i podmlađenom sastavu Andree Đanija će iskustvo Klevenoa i Fora mnogo značiti.
"Trikolori" će na Euru biti deo grupe "D" zajedno sa Nemačkom, Letonijom, Švajcarskom, Turskom i domaćinom Rumunijom, a u nokaut fazi ih očekuje paklen zadatak pošto će na njihovoj strani žreba takođe biti Poljska i Bugarska.
Podsetimo, Francuzi su akutelni dvostruki uzastopni olimpijski šampioni, a u svojoj istoriji osvojili su jedno Evropsko prvenstvo i to 2015. godine kada su na krilima legendarnog Ervina Ngapeta u finalu bili bolji od Slovenije sa 3:0 u setovima.
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