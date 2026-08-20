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FRANCUSKA PA EGIPAT: Odbojaši i odbojkašice sutra startuju na Mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu

Slobodan Krstović

20. 08. 2026. u 17:58

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OBE naše odbojkaške selekcije startovaće sutra na Mediteranskom igrama od 21.avgusta do 3.septembra u italijanskom Tarantu. Prvi će na teren dvorane u Brindiziju, koji će u grupi A od 12 časova da igraju sa Francuskom. Dva sata kasnije dame će su grupi A sastati sa Egiptom.

ФРАНЦУСКА ПА ЕГИПАТ: Одбојаши и одбојкашице сутра стартују на Медитеранским играма у италијанском Таранту

Foto Nikola Skenderija

Odbojkaši će u svojoj grupi 23.avgusta da igraju sa Tunisom, 24.sa Italijom, 25. sa Portugalijom i 28. sa Alžirom. Na ženskom turniru učestvuje manje selekcija, pa će devojke 23.avgusta da igraju sa BiH, a 26. sa Italijom.

Prve dve selekcije izboriće polufinale, koje je na programu 29.avgusta. Finale i meč za bronzu su 30.avgusta.

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