Predsednik Partizana odgovara na brojna pitanja vezana za klub.

Još jednom o Osetkovskom

Zato sam objasnio način dovođenja igrača, svi igrači uključujući i Osetkovskog su bili na sliti želja trenera i sportskog direktora, da ne ulazimo u detalje. Sportski direktor je pročitao njegovo ime. Pričao sam o tome, mislim da je tu nastala dilema oko kklauzule koja je nastala zbog problema koje i je imao u Španiji zbog nekih opijata, pao je na doping testu, tamo su striktna pravila, potpisan je početkom sezone. Imala je kaluzula da ako ne prođe doping test, da bude neažeći. Svi su zaboraivli na taj ugovor, Savić i svi su mislili da neće biti važeći zbog pravila. Da ne širimo temu previše o tome. Ne želim da recikliram njegove izjave iz velikog poštvanja, šta je rekao, najbolje zna šta je rekao- kaže Ostoja Mijailović.

Paspalj upitan zašto je došao u Partizan

- Nemam problema sa zdravljem, imam mnogo slobodnog vremena, to je bio razlog. Šalim se, desilo se to šta se desilo. Mislim da bih mogao neke stvari da postavim na pravo mesto. Hvala Ostoji što mi je dao priliku .Nema puno šta da se kaže. Nema, možda nisam bio svestan obima posla. Nemam problem da kažem da nije ovo za mene. Za sad neću, videćemo. Volim da se šalim, pričali smo u kafiću, kažu ljudi teška vremena, obično te se sete kada su teška vremena, drugi dobacuju 'da li si čuo nekad da magarca zovu na slavu'. Dobra vremena donose stabilnost, harmoniju, sreću. Ovo sve radimo da bi došli na taj put"

Da, pregovaramo sa Penjarojom

- Postoje pregovori Penjarojom i Pejnom. Svakako postoje. Postoji ogromna želja da budu deo Partizana. Priča se i sa mnogim drugima trenerima. Niko neće da ti dođe za osam meseci. Iole dobar trener..."

Da li Kameron Pejn dolazi?

- Meni je potpuno nejasno kako može da se pravi tim, a da nemaš beka, plej... Kako niko nije razmišljao da taj igrač može da ti se povredi i šta posle toga? Naš prioritet je kako obezbediti jednog dobrog igrača do kraja. U ovoj situaciji moramo da se složimo da Kalates i Milton makar mene ne zadovoljavaju. Voleo bih da vidim brze momke... Tako da želja dovođenja plejmejkera u tom nekom pravcu ima svakako smisla. Ovde je potrošeno mnogo para na stvari koje su vrlo skupe i nejasne - rekao je Žarko Paspalj.

Mijailović o spornom čarter letu

Pitanje o obraćanju Obradovića o čarter letu i tome da nije bilo novca za čarter let za povratak iz Dubaija?

- Kalendar vrše sportski direktor i stručni štab, onda ka Upravi kluba dolaze zahtevi za čarter letove i sve to. U budžet nije stigao zahtev za taj čarter let kada se pravio kalendar. Par dana pred organizaciju tog puta se spominjao taj čarter let, to mi je rekao direktor kluba. Moraju da se budžetiraju čarter četovi, da se napravi tender, ne može da se oganizuje tek tako. Direktor je pokušao da nađe, nije ga našao, pa smo se raspitali za cenu tog čarter leta i koštao je nešto manje od 400.000 evra. Nisam siguran da bi bilo koji klub u Evropi izdvojio 400.000 evra za put u Dubai. Svi smo potrošlili 2.150.000 evra za čarter letova, imali smo i po 7 i po 10-11, to se pravi u kalendaru, taj let nije bio u listi želja, već je stigao kao naknadna želja. Poštujem Obradovića, pričali smo istu priču, vidim to kao dobronameran nastup pun emocija i naboja, ne želim da pričam ono što je on pričao. Neću da se mešam u to."

Ostoja o Bajernu

- Želim da zaboravimo taj meč, ekipa je stavljena pod veliku opasnost. Ne ja, mnogo veće legende ovog kluba su preživele mnogo veće uvrede. Je l to prijatno? Nije! Ali zarad višeg cilja i uspeha kluba morate da nastavite dalje. Svesan sam da ovde predsednik uvek može da bude kriv, a nikada zaslužan. Uprava je zajedno sa mnom dala 30 miliona evra privatnih para, verovatno svi znate koliko je to veliki novac. I posle da ti kažu "uprava napolje". Mislim da ta utakmica mora da se zaboravi, bile su pomešane emocije. Nisu svi u dvorani reagovali na isti način".

O Zoranu Saviću

- Uprava kluba je prihvatila sve što je on radio i mi imamo kolektivnu odgovornost. Tu su neke stvari koje su dobre i neke koje nisu. Mogli smo neke stvari da radimo drugačije. Mogli smo kao Uprava da odbijemo predloge za ove dva igrača, ali smo prihvatili. Verovali smo sportskom sektoru i treneru. Kao što smo im uvek verovali za sve igrače - rekao je Mijailović.



Penjaroja - ništa za sada!

- U ovom trenutku ne menjamo ništa što se tiče trenera. Mirko vodi ekipu - rekao je Mijailović.

Mijailović: To nije istina, Željko je gospodin

Da li je bilo uslova da li da ostanu Željko ili Ostoja?

- Neka služi na čast onome ko je iznosio deizinformacije i dovodio javnost u zabludu. Mi smo Obradoviću pružili podršku i rekli mu da smo spremni da promenimo nekoliko igrača. Ne bih reciklirao celu priču. Niko nikoga nije uslovljavao. Niti on mene, niti ja njega niti bilo koga. Obradović je gospodin čovek i tako se ne ponaša. Zna se hijerarhija u klubu, ko od koga traži odgovornost i to se vidi na ovim tabelama. Crtu ću da podvučem i da kažem da za sportske neuspehe nisam tražio odgovornost, iako mi je sa njihove strane bila nuđena. Bio sam svestan koliko znače svi oni. Ovaj sistem mora da funkcioniše bez obzira na sve št o se dogodilo ili što će se dogoditi u budućnosti. Kada slušam šta komentarišu ljudi koji su ovde radili, ja sam klub nasledio sa 15 miliona evra duga i budžet od 400.000 evra. Možete da me mrzite, da vam se ne sviđam, ali morate da poštujete ovu tabelu."

Paspalj: Karlik neće biti spreman pre februara

- Povredio nam se Karlik, neće biti spreman pre 1. februara, neko je trebalo da razmišlja o tome i da dovede rezervnog plejmejkera. Neću o tome sada. Ova organizacija zaslužuje prave fundamente. O ovom mom delu baš i nije fundament. Moderan tim, šta je to? Šta su moderni trendovi, gde se treba priključiti. Kada dođemo dotle, biće prijatno i lepo. Do tada, moramo da rešavamo stvari od meča do meča."

Mijalović: Nisam kriv za Željkov odlazak

Da li Mijailović vidi sebe kao krivca za odlazak Željka Obradovića?

- Željko je sam podneo ostavku, razloge je sam predočio. Mi smo Obradoviću, kao čoveku koga lično cenim i najzaslužniji sam za to što se vratio u Partizan. Kroz tabelu budžeta i neostvarene rezultate, vidite veći budžet. Ne osećam krivicu za tabelu što smo bili 18. na tabeli. Ne snosim krivicu za stanje u svlačionici. Obavio sam razgovor sa igračima dan pred derbi, iako to nije pposao predsednika. Izneli su niz problema, rešili smo dileme. Urodio je plodom, promenjena je atmosfera, možda su imali potrebu da razgovaraju sa nekim kao što sam ja. Tabela pokazuje da sam ja Željku dao podršku i da će ući u istoriju to. Nakon loših sportskih rezultata u sezoni 2023-24, na moj predlog dajemo podršku Obradoviću i Saviću da promene celu ekipu. To se u normalnom svetu menja stručni štab. Imali smo korektan odnos do samog kraja. Da prokomentarišem njegovo obraćanje, vidim ga kao emotivno. Ne mislim da smo mi u Upravi doprineli da budemo 18. na tabeli.

Promene u mlađim kategorijama

Mijailović je pričao o mladim kategorijama.

- Promenili smo sve u mlađim kategorijama, tu je Milenko Tepić, Novica Veličković, Vlada Micov je u Valjevu. Neću da pričam o Zvezdi, ali je i ona promenila strategiju i dovela dosta stranaca. Partizan je dosta patio zbog dugova, malih budžeta, ali eto da kažem i to da je Zvezda promenila strategiju i to je sudbina evropske košarke.

Paspalj: Ocokoljić ne želi da ostane prvi trener!

- Mislim da njegovi afiniteti nisu da želi da ostane prvi trener, dobili smo četiri utakmice, nadam se da ćemo još četiri. Ogromna zahvalost prema njemu što je uzeo tim kada nije bilo drugih rešenja. Vodiće do daljnjeg utakmice, a mi razmišljamo ko je taj da preuzme tu ulogu".

Mijailović: Bio sam na derbiju!

- Gledao sam utakmicu iz lože Arene, nisam želeo da budem na parketu da ne bih privlačio pažnju"

Paspalj: Prvi put sam to video, sramota je

- Logično je da smo tada tražili pomoć od asistenata, Mirko Ocokoljić skupio je snage, preuzeo tim. Prva utakmica bila je protiv Bajerna. Takva je situacija bila. Prvi put u životu sam to video to na meču sa Bajernom. Nikada veću sramotu nisam osećao kao u tom momentu. Uzeli su za pravo da stave Partizan u deseti plan. Ne ulazim u nesporazume između Željka, Ostoje i Upravnog odbora. To je verovatno najsramotnija slika koju sam na bilo kom košarkaškom terenu doživeo. Kažu da toga nije bilo toliko ni na fudbalskim terenima, o tome ne znam mnogo. Ti igrači, kojima nije bilo posebno jasno šta se dešava, dan po dan su shvatali da je situacija van kontrole. Pokazali su karakter, možda karakter, možda inat, možda reakcija na situaciju. Dobili smo tu utakmicu. Dobili smo malo vazduha kada vazduha nije bilo. Ta utakmica protiv Kluža je bila naša dobra utakmica, pristojnije odigrana. Onda dolazi Zvezda..."

Paspalj: Očekujete nešto interesantno?

- Pretpostavljam da vas ima ovoliko jer očekujete nešto interesantno. Ovo možda jesu suvoparne informacije, ali vam pokazuje presek stanja od momenta kada je Miijailović došao u klub i stvarno mislim da je to vredno pohvale i mnogo stvari koje su urađene

Ostoja Mijailović: Ne prihvatam odgovornost za svlačonicu

- Ne mogu da prihvatim odgovornost za stanje u svlačionici, za stanje na parketu, za to odgovornost pripada nekome drugom. Zašto niko iz sportskog sektora nije odgovarao za loše rezultate? Nisam mogao da tražim odgovornost, jer je naš bivši trener Obradović više od trenera, iskonska legenda kluba. Gledao sam način kako da prevaziđemo tu situaciju, da uvećavamo budžet. Kada pitate za moju odgovornost, mogu da odgovaram za postojanje sistema, ali za rezultat su odgovorni ljudi od kojih nikada do poslednjeg dana nisam tražio odgovornost. Nudili su je bezbroj puta, ja je nisam tražio. Hteo bih da svako od vas postavi pitanje koje želi. Neke stvari koje su pojedinci pisali, preuzeo sam klub sa 15 miliona evra duga, kada niko nije hteo da dođe"

Parker i Milton - 10 miliona dolara!

- Ta dva ugovora nas koštaju 10 miliona dolara za ovu i narednu sezonu. Govorim o bruto cifri koja sadrži 12,5 odsto poreza i 10 odsto menadžerske provizije".

Plate stručnog štaba i trenera

- Stručni štab je imao zaradu po sezona: 3,3 miliona, 2,9 miliona, 3,8 miliona i 3,9 miliona evra. Glasi otkriće sa tabele Ostoje Mijailovića koja je izneta u javnost. Dakle, Obradović i stručni štab su zaradili - 13,9 miliona evra. Tačnije, za poslednju sezonu zbog odlaska nemaju 3,9 miliona - to je suma koju bi dobili da su do kraja ostali deo Partizana. Bez toga, zaradili su oko 12 miliona evra.

Ispunjeni i neispunjeni ciljevi

- Mijailović je izneo tabelu sa rezultatskim ciljevima kluba u prethodne četiri godine: Od 11 ciljeva, ispunjeno je samo 4.

Predsednik priznao: Najlošija sezona Partizana

- Najlošija sezona je 2023-24 i tada povećavamo budžet za 5,6 odsto. I ako vidite te dve godine su povećani ukupni budžeti za 5,6 i posle toga za 12 odsto, to je zato što smo platili porez. Hvala navijačima na donacijama, Upravni odbor je skupio 900.000 evra, ostatak je klub uzeo iz budžeta. Povećali smo budžet za ekipu za 23,1 odsto te sezone. Onda u sezoni 2024/25, uvećanje budžeta za 12 odsto. Tada je uvećan budžet za ekipu za 8,4 odsto. To je teška godina za nas rezultatski. Podrška stručnoom štabu od strane Uprave je bio jedinstven slučaj. Dali smo podršku sportskom direktoru i treneru i zamenili smo celu ekipu, to je imalo veliki udar na klub, jer smo plaćali porez i sve. Potrošlli smo dosta novca da sklonimo neke igrače koji su bili pod ugovorima."

Ostoja pokazao sve kroz tabele

- Ovu tabelu o budžetu pokazujem zbog svega što se pisalo u medijima o platama svih. Podeljena je na dva dela, prva stvar je odgovornost Uprave kluba, a onda sportski sektor to su rezultati kluba. Ove tabele pokazuju logiku postojanja svih nas u klubu. Osporavaju tabele, da li su istinite i nisu. Ko je od vas ušao na Agenciju za privredne registre mogao je da vidi sve ove podatke, javni su podaci o platama igračima, stručnog štaba, niko nije našao za shodno da proveri istinitost podataka na APR-u. Sa druge strane, ovi podaci prolaze dve rezivije. Jednu sprovodi država preko ovlašćenih revizora, druga je od strane Evrolige koji dolazi jednom godišnje. Oni kontrolišu naše poslovanje. Ovo su javni podaci. Ima ih Evroliga, PIO fond, poslovne banke, ovo nisu tajni podaci. Javni su za sve klubove koji posluju u Srbiiji. Samo je pitanje ko želi da se bavi ovim."

Predsednik Partizana otkrio ko dovodi igrače

- Sportski direktor i stručni štab rade analize saigrača, selekciju, pregovaranje sa igračima i apsolutno sve vezano za igrače. Uprava uvek saslušava izveštaje od trenera i sportskog direktora. Odluka o angažovanju igrača je na Upravnom odboru na osnovu izveštaja koji podnose trener i sportski direktor. To je jedna jasna procedura i proces. Ovo smo namerno pokazali da bi ste razumeli da KK Partizan funkcioniše kao jedna organizovana struktura u kojoj se sve jasno zna. Ovih dana se pričalo i pisalo da postoji trener i predsednik i da se oni pitaju za sve, to prosto nije tačno".

Mijailović potvrdio: Šest članova Upravnog odbora podnelo ostavke

- Ovo je redovna konferencija za medije, iako izgleda kao vanredna zbog svega što se dešavalo u klubu u poslednje tri nedelje o čemu ste svi pisali. Od 20 članova Upravnog odbora je šest članova podnelo ostavke. Hoću da im se zahvalim što su bili deo UO, neki su bili četiri, neki osam godina. Hvala im na radu. Ne radi se o ljudima koji su davali značajne svote novca za budžet. Ostali su više prijatelji bivšeg trenera koji su pomagali u skladu sa svojim mogućnostima. Ne radi se o članovima čiji odlazak će značajno uticati na budžet. Sve ono što ste prenosili i pisali, hoću da posvetim ovu konferenciju da razjasnimo neke stvari. Ovo je klub koji vole milioni, među najgledanijima je u Evropi i nije bila korektna gomila deiznformacija i neistinih tekstova i dovela je javnost u zabludu. - rekao je Mijailović.

Minut ćutanja za Harisa Brkića

Pre obraćanja Mijailovića i Paspalja održan je minut ćutanja u znak sećanja na Harisa Brkića.

Uoči konferencije za medije

Ostoja Mijailović, predsednik KK Partizan i Žarko Paspalj, novi sportski direktor kluba obraćaju se javnosti na konferenciji za medije,

Rukovodstvo crno-belih obratiće se javnosti i ukratko rekapitulirati 2025. godinu, ali izneti i planove za nastavak izuzetno naporne sezone. Naravno, u centru pažnje je i dalje nerešeno pitanje glavnog trenera.

Odlaskom Željka Obradovića klupa u Humskoj ostala je prazna, a na nju je, samo privremeno, seo doskorašnji pomoćnik Mirko Ocokoljić. Navijači i javnost očekuju da će prvi čovek i legendarni košarkaš napokon imenovati novog šefa stručnog štaba ili će definitivno poverenje poveriti beogradskom stručnjaku. Aktuelni šampion Srbije i regiona sa Ocokoljićem na poziciji glavnokomandujućeg ima četiri utastopna trijumfa, od kojih je jedan u večitom derbiju protiv Crvene zvezde.