OBRADOVIĆ POSLE SPARTAKA: Niko ne može da očekuje da ćemo sve da pobedimo

CRVENA zvezda je doživela prvi poraz od kad je Saša Obradović po drugi put u trenerskoj karijeri seo na klupu crveno-belih. Bolji od tima sa Malog Kalemegdana bio je Spartak (85:80). Strateg kluba sa Malog Kalemegdana je izneo utiske posle meča.

FOTO: KK Spartak/Aleksandar Šećerov/ABA liga

On je istakao da ekipa nije imala mnogo vremena da se spremi za ovu utakmicu. Inače, ovo je četvrti vezani trijumf Subotičana protiv osvajača Kupa Radivoja Koraća.

- Ne bih se vraćao na prošlu sezonu, fokus mi je na onome što se sada dešava. Pokazali smo poštovanje, sve do same završnice održavali smo prednost, iako nismo imali vremena da se spremio za meč i bilo je evidentno da je Spartak bio spremniji. Odlično poznajem Vladu Jovanovića, radili smo zajedno u Lokomotivi, čestitam njemu i ekipi na pobedi - rekao je Obradović na konferenciji za medije.

Na ovoj utakmici u timu nije bilo dvojice važnih igrača Čime Monekea i Kodi Milera Mekintajera.

- Odmorili smo važne igrače, Kodi i Moneke će sigurno biti u sastavu za Panatianikos. Ja verujem u ekipu koju vodim. Niko ne može da očekuje da ćemo sve da pobedimo, ali je bitno da izvučemo pouke, naučimo lekciju i spremimo se za duele koji slede. Sada su u fokusu Panatinaikos i Budućnost.

Opet je pohvalno govorio o Nikoli Kaliniću.

- Nikola nije lider iz senke, on je glavni lider, ali moramo da imamo ekipu u kojoj će svako da se oseća kao lider jer ćemo tako biti teški za skauting. Veliko je zadovoljstvo imati Kalinića u ekipi. Gde god da sam bio trener, uvek postoji imperativ pobede. Isto tako jasno je da sve ekipe protiv nas igraju sa više motiva. Treba biti pametan jer je sezona duga - zaključio je Obradović.

Podsetimo, utakmica Crvena zvezda - Panatinaikos igra se u sredu od 20 časova u "Beogradskoj areni".

