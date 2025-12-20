PETAR PUAČA: Fiorentina grabi prvenac

* Bivši napadač Kremonezea, o posrtanju prvoligaša iz Kremone

MOJ TIP

LACIO – KREMONEZE 1

Juventus – Roma teško x2

Kaljari – Piza GG

Sasuolo – Torino GG3+

FIORENTINA – UDINEZE 1

Đenova – Atalanta 2-3

Kremoneze je na gostovanju Torinu pokazao određene slaobsti, počeo je ponovo da srlja, pogubio je konce u svojoj igri, tako da će biti lak plen za Lacio na „Olimpiku“.

Fiorentina više nema šta da čeka, poslednja je i jedina bez pobede u Seriji A. Duelom na svom terenu protiv Udenezea, kako zna i ume mora da spasava sezonu.