PETAR PUAČA: Fiorentina grabi prvenac
* Bivši napadač Kremonezea, o posrtanju prvoligaša iz Kremone
MOJ TIP
LACIO – KREMONEZE 1
Juventus – Roma teško x2
Kaljari – Piza GG
Sasuolo – Torino GG3+
FIORENTINA – UDINEZE 1
Đenova – Atalanta 2-3
Kremoneze je na gostovanju Torinu pokazao određene slaobsti, počeo je ponovo da srlja, pogubio je konce u svojoj igri, tako da će biti lak plen za Lacio na „Olimpiku“.
Fiorentina više nema šta da čeka, poslednja je i jedina bez pobede u Seriji A. Duelom na svom terenu protiv Udenezea, kako zna i ume mora da spasava sezonu.
Preporučujemo
"MANEKENI" TRAŽI BODOVE U GOSTIMA: Milano je bio polovičan na evrosceni
20. 12. 2025. u 15:00
NBA TIKET: Tipovi za igrače iz najjače lige sveta
20. 12. 2025. u 14:00
LIDER PADA U VUSTERŠIRU: Krčag ide na vodu dok se ne razbije
20. 12. 2025. u 13:44
SRBIJA I ALBANIJA ODLUČUJU - IDE LI SRBIJA NA OLIMPIJADU? Tako je rešeno na svetskom nivou...
Najnovije vesti iz fudbala su više nego zanimljive.
17. 12. 2025. u 15:11
HAOS: Čuveni fudbaler pauzirao karijeru da bi bio uz bolesnu suprugu, a ona ga - PREVARILA!
Život stvarno piše drame...
17. 12. 2025. u 19:20
BURA U SPORTU! Jedna država najstrože zabranila da se ovaj broj IKADA VIŠE koristi na dresovima, da li će sad i druga?!
Najnovije vesti iz Nemačke liče na nedavne iz Italije.
17. 12. 2025. u 14:15
Komentari (0)