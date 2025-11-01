Košarka

„MALENE“ PROTIV CRNO-BELIH: Košarkašice Kraljeva gostuju Partizanu

Goran Ćirović

01. 11. 2025. u 11:13

U 6. kolu Prve ženske lige Srbije košarkašice Kraljeva sutra će (20.00) u beogradskoj Hali „Ranko Žeravica“ gostovati ekipi Partizana.

„МАЛЕНЕ“ ПРОТИВ ЦРНО-БЕЛИХ: Кошаркашице Краљева гостују Партизану

Kraljevčanke su u dosadšnjem delu sezone zabeležile dve pobede i tri poraza, dok su crno-bele uz četiri trijumfa doživele samo jedan poraz. U minulih 16 međusobnih mečeva, „mlene“ su ostvarile 11 pobeda, dok su domaće košrarkašice pet puta parket napuštale uzdignutih ruku.

