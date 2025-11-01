„MALENE“ PROTIV CRNO-BELIH: Košarkašice Kraljeva gostuju Partizanu
U 6. kolu Prve ženske lige Srbije košarkašice Kraljeva sutra će (20.00) u beogradskoj Hali „Ranko Žeravica“ gostovati ekipi Partizana.
Kraljevčanke su u dosadšnjem delu sezone zabeležile dve pobede i tri poraza, dok su crno-bele uz četiri trijumfa doživele samo jedan poraz. U minulih 16 međusobnih mečeva, „mlene“ su ostvarile 11 pobeda, dok su domaće košrarkašice pet puta parket napuštale uzdignutih ruku.
SPALETI POČINjE NOVU ERU: Juventus na čelu sa Vlahovićem napada najveći hit Serije A
NAKON još jedne bure u najtrofejnijem italijanskom klubu, Juventus je konačno prekinuo crnu seriju i upisao prvu pobedu posle dva meseca, pa će večeras na stadionu “Đovani Cini” pokušati da veže dva trijumfa, protiv iznenađujuće solidnog Kremonezea (20.45).
01. 11. 2025. u 07:20
ŠOK! Košarkaški reprezentativac Nikola Topić (20) ima rak!
Najnovije vesti iz NBA lige su šokantne.
30. 10. 2025. u 17:45 >> 17:59
"TO NIJE GLUPOST, TO JE DNO!" Karleuša oštro o Cecinom potezu u Severnoj Makedoniji
PEVAČICA Jelena Karleuša oglasila se povodom postupka koleginice Svetlane Cece Ražnatović na koncertu u Severnoj Makedoniji.
01. 11. 2025. u 13:31
