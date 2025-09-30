KARI, HVALA TI ZA SVE! Svetislav Pešić više nije selektor košarkaša Srbije
Svetislav Pešić više neće biti selektor košarkaške reprezentacije Srbije.
To je obelodanio Košarkaški savez Srbije, čije saopštenje prenosimo u celosti:
"Danas se završava jedno veliko poglavlje srpske košarke. Našem trofejnom selektoru gospodinu Svetislavu Pešiću danas je istekao ugovor sa Košarkaškim savezom Srbije, on završava svoju misiju na klupi nacionalnog tima i stavlja tačku na jedan izuzetno važan period u istoriji reprezentacije.
Košarkaški savez Srbije izražava ogromnu zahvalnost trenerskoj legendi za sve što je u prethodnom periodu učinio za razvoj i prosperitet srpske košarke i što je svoje prebogato znanje prenosio na igrače i stručni štab, čineći sve oko sebe boljim i kvalitetnijim sportistima i ljudima.
Kada je preuzeo ekipu u svom drugom mandatu, Srbija je tražila put da povrati ono što je oduvek krasilo našu košarku – kult reprezentacije, veru u tim i snagu zajedništva. Kari je upravo to doneo. Njegovo iskustvo, znanje i neprocenjiva harizma ponovo su okupili najbolje što srpska košarka ima, a veru u „orlove“ vratio je i igračima i navijačima.
Rezultati su sami po sebi dovoljni da uđu u istoriju: bronzana medalja na Olimpijskim igrama u Parizu, srebro na Svetskom prvenstvu u Manili, kao i povratak na veliku evropsku scenu kroz nastup na Evrobasketu. Ali, ono što je možda još važnije od medalja, jeste način na koji je ovaj tim ponovo postao porodica. Uz Karija, reprezentacija je ponovo postala simbol pripadnosti, ponosa i srpskog sportskog duha.
Pešić je i ranije ispisivao zlatne stranice naše i jugoslovenske košarke – od evropskog zlata u Istanbulu 2001. i svetskog trona u Indijanapolisu 2002, do trofeja sa mlađim selekcijama. Njegovo ime se već odavno nalazi među najvećima, ali ovim mandatom pokazao je da u svakoj generaciji ume da probudi ono najbolje.
Zahvaljujući njemu, srpska košarka je u poslednje tri godine ponovo disala punim plućima, a svaki navijač je osetio da reprezentacija pripada svima nama.
Svetislav Pešić će ostati aktivan u stručnom radu Košarkaškog saveza Srbije, pa će i ubuduće svojim velikim iskustvom i znanjem pomagati u daljem razvoju srpske košarke i biće tu da pomogne i pruži podršku novom selektoru i stručnom štabu.
Kari hvala za sve!", zaključuje se u saopštenju srpske kuće košarke.
