"SVI ZAJEDNO POBEĐUJEMO ILI GUBIMO": Luka Dončić se oglasio posle još jedne maestralne partije na Evrobasketu

Časlav Vuković

07. 09. 2025. u 20:39

LUKA Dončić je odveo Sloveniju u četvrtfinale Evropskog prvenstva. NBA as zbog tog uspeha nije krio zadovoljstvo.

Foto: EPA-EFE/TOMS KALNINS

"Zmajčeki" su pobedili Italiju (84:77), uz novi dabl-dabl košarkaša Los Anđeles lejkersa - 42 poena i 10 skokova.

- Vrlo teška utakmica, fizička. Znali smo da Italija ima mnogo aduta, ali smo izdržali. Uvek pohvalim momke. Igraju sjajno. Ovde svi zajedno pobeđujemo ili gubimo. Nema pojedinaca - rekao je Dončić posle utakmice za slovenačke medije.

U jednom trenutku tokom prve četvrtine je zabrinuo navijače, pošto je sa bolnom grimasom na licu otišao u svlačionicu.

- Treba mi terapija, ali biće dobro.

Još jednom je pokazao kakav je majstor igre pod obručima. Naredni rival je svetski prvak, selekcija Nemačke.

- Počeli su sa odbranom na meni. Dao sam neke poene pa su krenuli da me udvajaju, tako da... Od početka Evropskog prvenstva mi verujemo. Sada idemo dalje, verujemo. Čeka nas težak meč protiv Nemačke. Moramo da verujemo.

Za kraj je otkrio šta Sloveniju čini tako dobrim timom.

- Svi igraju zajedno i dobro se slažemo. Hemija je vrhunska. Normalno, nekada se svađamo, ali to je deo sporta. Na terenu želimo samo da pomognemo jedni drugima. Tako da, još jednom svaka čast momcima. Stvarno svaka čast - zaključio je Dončić.

Podsetimo, Dončić na ovom Evrobasketu 2025 prosečno beleži 34 poena, 8,3 skoka i 7,2 asistencije po utakmici.

EUROBASKET 2025 DOBIJA NOVU DIMENZIJU UZ OVU PONUDU