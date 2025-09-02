(NE)OČEKIVANO POJAČANJE! Nemačka jača u nokaut fazi Evrobasketa
SJAJNA vest za Nemce!
Selektor košarkaške reprezentacije Nemačke, Aleks Mumbru, otpušten nakon pet dana bolničkog lečenja. Pretrpeo je španski stručnjak akutni pankreatitis dan pre početka Eurobasketa.
Međutim, Mumbruovo otpuštanje iz medicinskog centra neće značiti njegov povratak na klupu Pancera. On bi kromilo trebalo da preuzme od nokaut faze.
- Zadovoljan sam što je tim do sada tako dobro igrao i u bliskom sam kontaktu sa stručnim štabom, u koji imam potpuno poverenje. Radujem se što ću biti sa timom u Rigi. Osećam se mnogo bolje - rekao je Mumbru.
Mumbru će nastaviti da prima medicinsku pomoć dok se potpuno ne oporavi i bude spreman da povrati svoje mesto na nemačkoj klupi. Do tada, njegov pomoćnik Alan Ibrahimagić će ostati na čelu tima.
