Košarka

(NE)OČEKIVANO POJAČANJE! Nemačka jača u nokaut fazi Evrobasketa

Новости онлине

02. 09. 2025. u 13:26

SJAJNA vest za Nemce!

(НЕ)ОЧЕКИВАНО ПОЈАЧАЊЕ! Немачка јача у нокаут фази Евробаскета

Foto: EPA-EFE/Jussi Eskola

Selektor košarkaške reprezentacije Nemačke, Aleks Mumbru, otpušten nakon pet dana bolničkog lečenja. Pretrpeo je španski stručnjak akutni pankreatitis dan pre početka Eurobasketa. 

Međutim, Mumbruovo otpuštanje iz medicinskog centra neće značiti njegov povratak na klupu Pancera. On bi kromilo trebalo da preuzme od nokaut faze.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

- Zadovoljan sam što je tim do sada tako dobro igrao i u bliskom sam kontaktu sa stručnim štabom, u koji imam potpuno poverenje. Radujem se što ću biti sa timom u Rigi. Osećam se mnogo bolje - rekao je Mumbru.

Foto: EPA-EFE/GEORGIA PANAGOPOULOU

 

Mumbru će nastaviti da prima medicinsku pomoć dok se potpuno ne oporavi i bude spreman da povrati svoje mesto na nemačkoj klupi. Do tada, njegov pomoćnik Alan Ibrahimagić će ostati na čelu tima.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji

 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ON SE BOGA NE BOJI! Ukrajina u šoku zbog Ševčenka
Fudbal

0 21

"ON SE BOGA NE BOJI!" Ukrajina u šoku zbog Ševčenka

Otkako je 2022. počeo rat u Ukrajini, koji Rusija zove "Specijalna vojna operacija", pravo je čudo da ukrajinski sport opstaje i na domaćoj, i na međunarodnoj sceni. Jer, samo živeti u takvim uslovima nije lako, a kamoli trenirati i nadmetati se. Pa opet, iako postoje čak i internacionalni uspesi ukrajinskih sportista, postoje i razdori. Ovo je svedočanstvo o jednom od njih - i u centru pažnje je jedna od istinskih legendi ukrajine, Andrej Ševčenko.

01. 09. 2025. u 15:24

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

POJAČANJA PLAĆENA POLA MILIJARDE EVRA! Ovo su fudbaleri koje je sad doveo Liverpul i tako oborio svetski rekord (VIDEO)
Fudbal

0 0

POJAČANJA PLAĆENA POLA MILIJARDE EVRA! Ovo su fudbaleri koje je sad doveo Liverpul i tako oborio svetski rekord (VIDEO)

Fudbalski klub Liverpul je u letnjem prelaznom roku 2025. oborio svetski rekord u potrošnji na pojačanja, uloživši ukupno 483 miliona evra na nove igrače, što predstavlja najveću sumu ikada utrošenu u jednom transfer periodu od strane bilo kog kluba. "Novosti" vam predstavljaju sva ta pojačanja, koja predstavljaju istorijski finanijsko-strateški potez jednog fudbalskog kluba.

02. 09. 2025. u 13:51

Politika
Tenis
Fudbal
MILIONI STIŽU NA MARAKANU! Crvena zvezda obavila najveći transfer u svojoj istoriji, pao rekord!

MILIONI STIŽU NA MARAKANU! Crvena zvezda obavila najveći transfer u svojoj istoriji, pao rekord!