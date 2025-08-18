KAKVE VESTI PRED EVROBASKET! Srbija dobija pojačanje o kome je maštala?
NAJAVIO je Svetislav Pešić još pre pola godine Tristana Vukčevića u dresu Srbije, što se i obistinuilo ovog leta, gde će mladi as biti jedan od nosioca na Evropskom prvenstvu.
Bivši košarkaš Partizana je izabrao Srbiju pre Grčke, a njegovim stopama će izgleda i Andrej Stojaković. Iskusni lisac Pešić je u jednoj emisiji i provukao da bi sin legendarnog šutera mogao obući dres "orlova". Kasnije su Stojakoći to i demantovali, ali...
Naime, Andrej Stojaković je proslavio 21. rođendan. Kako trendovi nalažu, na svom Instagram profilu podelio je čestitke koje je dobijao. Tako se na njegovom storiju našla zanimljiva fotografija sa ocem Peđom, pa sestrom Milom...
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
A među svim tim objavama, našla se i jedna koja nije vezana za samog slavljenika. Naime, Andrej je podelio fotografiju Tristana Vukčevića u dresu reprezentacije Srbije, što je zagolicalo maštu navijača da bi Stojaković junior želeo i mogao obući dres "orlova".
Zvanično Andrej Stojaković još nije odlučio koju će državu predstavljati u budućnosti. Ipak, ljubitelji igre pod obručima nadaju se da je legendarni otac Peđa uspeo da ga ubedi da to bude Srbija – a veru im daje i poslednja objava mlađanog košarkaša na društvenim mrežama.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Inače, Srbiju očekuje nastup na Evrobasketu, gde su prvi favoriti za osvajanje zlatne medalje.
Bonus video: Ovo su deca skandirala Bugarima na meču Srbija - Bugarska u Leskovcu
Preporučujemo
SRBIJA POKAZALA SNAGU: "Orlovi" pobedili svetskog šampiona i to na njegovom terenu!
16. 08. 2025. u 22:42
LjUDI MOJI, ŠTA OVO RADI JOKIĆ? Ceo svet bruji o njegovoj magiji u dresu Srbije (VIDEO)
16. 08. 2025. u 13:32
"NIJE MI TEŠKO PALO ŠTO ME JE ZVEZDA PRODALA": Crveno-beli oborili Milana Đuricu za 42000 dinara! (VIDEO)
"KLADIONIČARSKE PRIČE" Milana Đurice su video-projekat kompanije Novosti namenjen svim ljubiteljima sportskog klađenja koji mogu da uživaju u zanimljivim pričama najpoznatijeg srpskog tipstera i njegovih gostiju.
18. 08. 2025. u 07:45
SVET TENISA GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je upravo saopštio Ju-Es open!
Najnovije vesti iz tenisa su - spektakularne.
18. 08. 2025. u 12:13
RAZVOD ANI TEŠKO PAO: Jedna fotografija je dokaz koliko PATI
NEKADAŠNjA teniserka Ana Ivanović, uhvaćena je na plaži u opuštenom izdanju, ali ono što je svima zapalo za oko jeste izbor knjige koju je držala u rukama.
18. 08. 2025. u 07:20
Komentari (0)