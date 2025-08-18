KAKVE VESTI PRED EVROBASKET! Srbija dobija pojačanje o kome je maštala?

NAJAVIO je Svetislav Pešić još pre pola godine Tristana Vukčevića u dresu Srbije, što se i obistinuilo ovog leta, gde će mladi as biti jedan od nosioca na Evropskom prvenstvu.

FOTO: Begum Unal/KSS

Bivši košarkaš Partizana je izabrao Srbiju pre Grčke, a njegovim stopama će izgleda i Andrej Stojaković. Iskusni lisac Pešić je u jednoj emisiji i provukao da bi sin legendarnog šutera mogao obući dres "orlova". Kasnije su Stojakoći to i demantovali, ali...

Naime, Andrej Stojaković je proslavio 21. rođendan. Kako trendovi nalažu, na svom Instagram profilu podelio je čestitke koje je dobijao. Tako se na njegovom storiju našla zanimljiva fotografija sa ocem Peđom, pa sestrom Milom...

A među svim tim objavama, našla se i jedna koja nije vezana za samog slavljenika. Naime, Andrej je podelio fotografiju Tristana Vukčevića u dresu reprezentacije Srbije, što je zagolicalo maštu navijača da bi Stojaković junior želeo i mogao obući dres "orlova".

Zvanično Andrej Stojaković još nije odlučio koju će državu predstavljati u budućnosti. Ipak, ljubitelji igre pod obručima nadaju se da je legendarni otac Peđa uspeo da ga ubedi da to bude Srbija – a veru im daje i poslednja objava mlađanog košarkaša na društvenim mrežama.

Inače, Srbiju očekuje nastup na Evrobasketu, gde su prvi favoriti za osvajanje zlatne medalje.

Bonus video: Ovo su deca skandirala Bugarima na meču Srbija - Bugarska u Leskovcu